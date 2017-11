Un autocar d'Orléans Express prend feu sur l'autoroute 40

Un autocar d'Orléans Express faisant la liaison entre Québec et Montréal a été la proie les flammes, dimanche après-midi, sur l'autoroute 40 à la hauteur de la Lanoraie, dans la région de Lanaudière.

Selon Maurice Vaillancourt, directeur marketing d'Orléans Express, 27 personnes se trouvaient à bord du véhicule lorsque ce dernier a pris en feu à 13h47. Heureusement, tous les passagers ont pu évacuer l’autocar avant que les flammes ne le ravagent entièrement.





























En raison de l'incendie, l'autoroute 40 a été complètement fermée en direction ouest. Dans le milieu de l’après-midi, une des deux voies a été rouverte à la circulation.

La cause exacte de l'incendie demeurait inconnue en milieu d'après-midi. «On parle d'un bris mécanique. Le feu aurait pris dans la roue. Le conducteur a aperçu de la fumée et s'est arrêté», a raconté M. Vaillancourt, en précisant qu'une enquête serait ouverte pour déterminer la cause exacte du brasier.

Un second autobus a été envoyé sur place pour récupérer les passagers. Ce dernier, qui est arrivé sur place vers 15h, devait permettre aux passagers de terminer leur périple vers Montréal.

Dédommagement

En entrevue avec l'Agence QMI, M. Vaillancourt a expliqué qu'Orléans Express va rapidement se pencher sur la question des dédommagements.

«Dès lundi, on va communiquer avec tous les passagers», a-t-il assuré en précisant que l'entreprise va s'excuser auprès de ses clients et leur offrir un dédommagement.

L'entreprise s'est aussi engagée à rembourser les objets perdus par les passagers lors de l'incendie.