Un pompier honoré pour avoir sauvé 5 personnes

Un pompier de Longueuil qui a sauvé quatre adultes et un enfant d’un incendie d’une rare violence il y a un an et demi a été récemment récompensé pour sa bravoure à l’Assemblée nationale.

«Je ne suis pas tout seul là-dedans. Tout seul, je n’aurais rien pu faire», dit humblement Dominic Cyr. N’empêche, ce que le pompier comptant 18 années d’expérience a accompli le 13 mai 2016 est digne de mention.

Cette nuit-là, trois personnes ont péri dans l’incendie d’un immeuble à logements de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd n’eussent été le courage et la ténacité des sapeurs.

Vers 1 h 57, le service incendie a reçu un appel pour un feu de bâtiment, au 153 Terrasse Turgeon. Il y a souvent de fausses alertes à cette adresse, mais cette fois, les flammes sont visibles.

Enfant coincé

Les pompiers de la caserne 23 sont sur place en cinq minutes. «À notre arrivée, il y avait des autos sur le terrain avec des gens dessus et des policiers qui aidaient des résidents pris sur les balcons», détaille Dominic Cyr.

Un jeune garçon coincé au troisième étage attire l’attention du pompier. Il est complètement paniqué et veut sauter pour fuir le brasier.

Calmer l’enfant

Lui-même père de trois enfants, le pompier Cyr grimpe sur un muret de béton et tente de calmer le garçon de cinq ans.

«Je lui ai dit: “Couche-toi la tête proche des barreaux et ne bouge pas. Je ne te lâche pas. On va venir te chercher.” Le balcon commençait à s’enflammer et il était dans la fumée», relate le premier intervenant de 43 ans.

Impossible pour les pompiers de pénétrer dans le bâtiment en raison de la chaleur intense et des risques d’effondrement.

Le lieutenant Patrick Lamoureux donne alors l’ordre au pompier Cyr de sortir l’enfant de là. Deux collègues installent une échelle en acier au sol, dans laquelle Dominic Cyr grimpe pour rejoindre l’enfant.

«Je lui ai demandé: “Es-tu capable de descendre comme un grand garçon ?” Il m’a dit: “Je vais faire comme toi”», se souvient-il.

Une fois l’enfant en sécurité, Dominic Cyr s’est rué à l’arrière du bâtiment où d’autres résidents étaient prisonniers. Il a dû convaincre un homme ayant le vertige de monter dans son échelle, puis aller chercher une dame dans un nuage de fumée.

Le pompier Cyr a ensuite fait sortir un couple d’aînés et leurs deux chiens en brisant les fenêtres du sous-sol. «Après, j’étais raide mort», illustre-t-il.

Sortir au plus vite

C’était la première fois que Dominic Cyr effectuait un tel sauvetage. «Ça n’arrive pas souvent dans une carrière de pompier», souligne-t-il, précisant qu’il souhaite ne plus avoir à le refaire.

«Le message qu’il faut passer, c’est de sortir quand l’alarme se déclenche. Les parents devraient même pratiquer ça avec leurs enfants», insiste le pompier Cyr.

Dominic Cyr a été honoré à l’Assemblée nationale récemment. Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux lui a remis la médaille pour acte méritoire, récompensant un pompier ayant fait preuve de «leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d’une intervention à caractère exceptionnel».