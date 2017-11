Après des mois d'attente, sa maison inondée finalement démolie

Il aura fallu des mois de travail acharné, mais Katy Deshênes pourra finalement passer à autre chose: sa maison inondée au printemps dernier est passée sous le pic des démolisseurs.

Il y a près de deux semaines, TVA Nouvelles a exposé la situation de Mme Deschênes: sa résidence de Saint-Joseph-de-Lac a été déclarée perte totale, mais le processus pour arriver à la démolition a pris du temps. Elle et son conjoint vivent dans un hôtel depuis le printemps.

Ce matin, grâce à l’hélicoptère TVA Nouvelles, on a pu constater que les pelles mécaniques étaient à l’œuvre pour démolir le bâtiment.

«Il y a beaucoup de peine, ça nous fait quelque chose de voir ça. En même temps, c’est un soulagement, parce que ça avance. On était toujours dans l’attente, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Là au moins, ça bouge. On va pouvoir faire une croix là-dessus et avancer.»

La diffusion du reportage de TVA a fait avancer les choses, estime Mme Deschênes.

«Aussitôt que ça a passé, quelques heures après, il y avait un téléphone pour dire que tout serait fait. Lundi après, j’avais les papiers pour démolir», témoigne-t-elle.

La démolition de la maison était la première étape pour avancer. Mme Deschênes et son mari pourront maintenant recevoir le reste de leur dédommagement. Le couple commencera ensuite à magasiner une nouvelle résidence, comme ils ne peuvent reconstruire à cet endroit puisqu’il s’agit d’une zone inondable.