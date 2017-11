Cannabis au volant: imposer une norme pour les conducteurs pourrait être dangereux

De quelle façon les forces de l’ordre seront-elles en mesure de déterminer si la consommation de cannabis affecte les capacités d’un conducteur de véhicule?

Selon Jean Charbonneau, un toxicologue judiciaire, les effets de la consommation de «pot» sont différents d’une personne à l’autre, mais sont également variables selon les habitudes de consommation.

«C’est une question de tolérance. Si on prend quelqu’un qui n’a jamais consommé, comme n’importe quelle nouvelle drogue qu’on va utiliser, on est généralement plus sensible. Si on a des gens qui consomment de façon chronique, parce qu’ils sont malades par exemple, l’impact est beaucoup moins grand sur le système nerveux central», explique M. Charbonneau en entrevue à l’émission Mario Dumont.

Un peu comme la consommation d’alcool, le corps devenant habitué, il ne réagit pas aussi fortement aux substances psychotropes.

Toutefois, une personne qui présente au taux d’alcoolémie de plus de 0.08 devra répondre de ses actes devant la justice, même si elle ne se sent pas affectée par l’alcool.

«Il faut faire une différence entre la norme qui est permise, 80 mg pour l’alcool et les effets. On peut enregistrer chez une personne un teneur en alcool à 120 mg, mais sa démarche, son langage, tout semble correct au niveau psychomoteur, ça, c’est la tolérance à l’alcool. D’un autre côté vous pourriez avoir un jeune qui n’a que 50 mg d’alcool détecté, mais puisqu’il n’a jamais consommé, il est sensible aux effets de l’alcool, il pourrait avoir beaucoup d’effets au niveau du langage et de la démarche», précise l’expert.

2 nano grammes de THC

Avec la nouvelle loi sur le cannabis, les autorités toléreraient 2 nano grammes de THC par ml de sang. Toutefois, selon l’expert, la prise d’échantillon par la salive risque de placer certaines personnes en infraction, alors qu’elles ne dépassent pas la limite dans le sang.

«La détection salivaire n’est pas le bon milieu biologique pour doser, puisqu’il pourrait ne pas y avoir de corrélation entre les quantités prises dans la bouche et dans le sang. Donc, c’est pour ça que mettre une norme peut devenir dangereux», détaille M. Charbonneau.

Par ailleurs, il est possible de détecter du THC dans des tissus biologiques, et ce des heures, parfois voir des jours après la consommation.

«C’est très difficile d’identifier le cannabis, ça varie d’une personne à l’autre. (...) Il reste dans l’organisme beaucoup plus longtemps que l’alcool», ajoute le toxicologue.

Les effets du cannabis à faible dose :

- Désinhiber, dégêner la personne

- Effet relaxant, envie de rire

- On sous-estime les risques

- Le temps de réaction est moins bon face aux dangers

À grande dose :

-Effet perturbateur pouvant aller jusqu’aux hallucinations