Explosion du nombre de cas de maladie de Lyme au Québec

Le nombre de cas de maladie de Lyme diagnostiqué au Québec a grimpé de 165% entre 2016 et 2017, montre les plus récentes données disponibles.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 295 cas de la maladie ont été diagnostiqués dans la province entre le 1er janvier et le 31 octobre. En comparaison, 179 cas avaient été répertoriés pour l'ensemble de l'année en 2016 et 160 en 2015.

C'est dans la région de l'Estrie que les Québécois sont les plus susceptibles d'être piqués par une tique contaminée par la bactérie «Borrelia burgdorferi», à l'origine de la maladie. Selon le ministère, 214 Québécois ont été infectés par la maladie au Québec cette année, dont 127 en Estrie et 56 en Montérégie.

Pas moins de 53 personnes ont aussi contracté la maladie à l'extérieur de la province, tandis que 28 malades n'étaient pas en mesure d'indiquer où ils ont pu être piqués par une tique porteuse de la maladie.

La maladie de Lyme progresse de plus en plus au Québec, particulièrement en Montérégie et en Estrie, avec la migration de tiques porteuses de la bactérie vers le nord.

Dans le mois suivant une piqûre par une tique contaminée, différents symptômes peuvent apparaître, incluant une rougeur, de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, une raideur de la nuque et des douleurs musculaires et articulaires. Si la maladie n'est pas traitée, elle peut causer des problèmes aux articulations, des problèmes cardiaques et des problèmes neurologiques, selon le MSSS.