Knowlton Development Corporation achète une entreprise américaine

Knowlton Development Corporation (KDC), un fabricant de produits de santé et de soins de beauté québécois, prend de l’expansion aux États-Unis.

L’entreprise de Longueuil met la main sur Aromair Fine Fragrance Company basée à New Albany en Ohio.

«Aromair est un leader international dans le domaine des parfums d'ambiance et produits parfumant pour la maison avec plus de 20 ans d’expérience en recherche et développement, innovation, assurance et contrôle de la qualité, offrant des services de réglementation et des solutions de fabrication», a dit KDC par communiqué, lundi matin.

La compagnie américaine emploie plus de 200 personnes dans des installations qualifiées de «modernes» qui font plus de 140 000 pieds carrés.

Cette acquisition vient diversifier l’offre de KDC qui se spécialise notamment dans des produits pour les cheveux, la peau, le bain, ainsi que les déodorants.

«Nous croyons que la catégorie des parfums d'ambiance offrira à KDC une importante perspective de croissance», a mentionné le président et chef de la direction de KDC, Nicholas Whitley.

«Nous avons été particulièrement attirés par l’innovation et la qualité des produits d’Aromair et, surtout, par son équipe de professionnels talentueux et hautement qualifiés. KDC et Aromair ont des cultures d'entreprise et des principes de fonctionnement très similaires, ce qui constitue une base solide de collaboration», a-t-il ajouté.

Cet achat s’inscrit dans une série d’acquisitions faites par KDC depuis 2014 qui ont été financées par la firme d’investissement privé Novacap, avec l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), du Fonds de solidarité FTQ, d’Investissement-Québec, d’Exportation et développement Canada (EDC) et du Fondaction CSN.

Le montant de cette transaction n’a pas été divulgué.