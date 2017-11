Le revenu minimum garanti est une utopie, concluent des experts

Sans rejeter complètement le concept de revenu minimum garanti, un comité d’experts mandaté par le gouvernement recommande de s’en inspirer pour revoir et simplifier l’aide sociale au Québec.

«Dans sa forme la plus pure et la plus complète, le revenu minimum garanti est aujourd'hui souvent considéré comme une utopie. Si c'est le cas, cette utopie est pour le comité source d'inspiration», a indiqué Dorothée Boccanfuso, qui présidait le comité d’experts sur la question mandaté par le gouvernement Couillard au printemps 2016.

Dans son rapport final déposé lundi matin, le comité formé d’universitaires constate qu’en réalité, aucune juridiction n’a expérimenté la mise en place du revenu minimum garanti.

Au terme de plusieurs simulations, les experts ont constaté que sa mise en place, au Québec, causerait «d’importants problèmes d’équité, d’incitation au travail ou d’acceptabilité sociale».

Le comité d’experts propose plutôt de faire évoluer le système de soutien du revenu existant. Dans son rapport final remis aux ministres François Blais (Emploi, Solidarité sociale) et Carlos Leitao (Finances), il suggère notamment de regrouper plusieurs mesures d’aide, dont les prestations d’assistance sociale, le crédit d’impôt pour la solidarité et la prime au travail en un seul et unique versement.

Selon le comité d'experts sur le revenu minimum garanti, ce geste permettrait de rejoindre ceux qui parfois, ne réclament pas l’assistance sociale et les mesures fiscales auxquelles ils ont droit par crainte de préjugés ou parce que les démarches administratives pour en bénéficier sont trop complexes.

Les experts recommandent également de bonifier de façon importante la prime au travail pour mieux récompenser ceux qui quittent l’aide sociale pour le marché du travail.

À elle seule, cette mesure «représente un coût élevé pour l’État québécois», peut-on lire dans le travail. Selon Mme Boccanfuso, sa mise en place couterait jusqu’à 1 milliard $ par année.