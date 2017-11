Le «viagra féminin» offert au Canada d'ici la fin de l'année

Après les États-Unis et plus récemment l’Europe, le «viagra féminin», qui sera en partie produit à l'Ancienne-Lorette, devrait être approuvé au Canada d’ici la fin de l’année.

«Ils [Santé Canada] communiquent avec nous et c’est le meilleur estimé que l’on puisse donner», affirme le Dr Fernand Labrie, fondateur d’Endoceutics, entreprise qui fabriquera les applicateurs nécessaires à l’administration du médicament, à L’Ancienne-Lorette. La nouvelle usine située près de l’avenue Jules-Verne devrait être inaugurée au printemps prochain. La première pelletée de terre pour ce projet de plus de 46 000 mètres devrait d’ailleurs être faite cette semaine.

Si l’Intrarosa, destiné au traitement de l’atrophie vulvaire et vaginale chez les femmes post-ménopausées est approuvée au Canada, la production pourrait connaître une importante hausse à Québec, affirme le Dr Labrie, sans toutefois pouvoir la chiffrer.

«On estime qu’au Canada, ce sont 3 millions de femmes ménopausées qui en ont besoin, on parle de 32 millions aux États-Unis et de 3 millions au Canada, donc c’est certain que ce sera plus de production», mentionne le Dr Labrie. «L’augmentation va se faire de façon progressive. On construit [l’usine] pour satisfaire les besoins les plus probables», poursuit-il.

À l’heure actuelle, la production du médicament, sous forme d’ovules, est réalisée au Mexique et aux États-Unis.

Nouveau traitement

Ce nouveau traitement, qui coûte près de 25 $ par mois aux femmes américaines, diminue le pH vaginal vers la normale, facilitant ainsi la croissance de la flore bactérienne normale. «Il n’y a aucun effet secondaire hormonal, c’est un traitement essentiellement local», précise le médecin.

«Antérieurement, on utilisait l’œstrogène, mais plusieurs femmes étaient réticentes en raison des effets secondaires, ce qui n’est pas le cas du tout avec ce médicament», ajoute-t-il.

Le «viagra féminin» a été approuvé au cours des derniers jours par l’Agence européenne des médicaments et par la FDA (Food and Drug Administration) en juin dernier.