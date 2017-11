Les Québécois s'y mettent d'avance pour Noël

Désireux d'éviter la cohue du 23 décembre dans les magasins, plus de la moitié des Québécois ont amorcé leurs achats de Noël dès la mi-novembre, selon un sondage réalisé pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail.

Selon le coup de sonde réalisé par le Groupe Altus, 52 % des Québécois ont déjà commencé leur magasinage. Dans un même temps, seuls 11 % des répondants ont affirmé qu'ils feront leurs emplettes à la dernière minute.

Non seulement les Québécois prévoient s'y prendre d'avance pour magasiner, ils comptent aussi dépenser plus que l'an dernier. En moyenne, les ménages s'attendent à dépenser 658 $ pendant les Fêtes en cadeaux, repas et autres frais. Il s'agit d'un montant en hausse de 5 % par rapport à 2016.

Commerce en ligne

Sans surprise, les consommateurs prévoient aussi se tourner de plus en plus vers le commerce électronique, qui devrait connaître une croissance de 7 %. De ce côté, c'est le géant du commerce de détail américain Amazon qui remporte la palme, alors que 75 % des répondants qui comptent réaliser des achats en ligne ont l'intention de se tourner vers ce site.

Malgré tout, un peu plus de la moitié des Québécois (51 %) disent avoir l'intention de réaliser la majorité de leurs achats dans les centres commerciaux.

Par ailleurs, 9 % des répondants ont affirmé ne pas avoir l'intention de fêter Noël, tandis que 4 % célébreront, mais n'offriront pas de cadeaux.

Le sondage a été mené par téléphone auprès de 1002 Québécois du 16 octobre au 1ernovembre dernier. La marge d'erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20.