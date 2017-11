Molson: le choix de Longueuil se précise?

Tout indique que Longueuil serait la première ville privilégiée par Molson en vue d’y établir ses futures installations.

Bien qu’il n’ait pas confirmé une décision en ce sens, Geoff Molson a indiqué à TVA Nouvelles que Molson Coors va déménager son centre de distribution «dans l’arrondissement du Grand Montréal».

«Nous avons annoncé que nous allons construire une nouvelle brasserie, quelque part dans les environs de Montréal, et on verra le site qui sera choisi, a affirmé celui qui est aussi le président et chef des opérations du club de hockey les Canadiens. Ce n’est pas ma décision, ce sont les opérations de la brasserie qui l’a prendront.»

La semaine dernière, TVA Nouvelles apprenait que la Ville de Longueuil était en lice pour accueillir les futures installations de l'entreprise, présentement située rue Notre-Dame à Montréal.

Samedi, la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné que la métropole mettrait tout en œuvre pour conserver sur l’île l’entreprise, qui «fait partie de l’histoire» de la ville.

Le porte-parole de Molson Coors à Montréal répète qu’aucune décision finale n’a encore été prise. L’annonce officielle devrait se faire à la fin de l’année ou au début de 2018.

La Ville de Longueuil offrirait d’intéressants avantages fonciers pour attirer la célèbre brasserie sur son territoire. De plus, des négociations sur la vente d'un terrain près de l'aéroport de Saint-Hubert étaient à un stade «avancé», selon des sources de TVA Nouvelles.