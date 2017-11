Recomptage à Longueuil: un juge doit trancher

Au palais de justice de Longueuil, un juge devra décider s’il donne ou non le feu vert à la demande de recomptage demandée par l’équipe de Josée Latendresse, la candidate à la mairie défaite par seulement 118 votes, le 5 novembre dernier. Sylvie Parent est ainsi devenue la nouvelle mairesse de Longueuil.

C’est l’avocat Pierre-Éloi Talbot qui, dans le passé, a eu à défendre l’ex-maire Jean-Claude Gingras de L’Assomption, qui représente les intérêts de l’équipe de Mme Latendresse.

Me Talbot a fait part, lundi, des arguments et des motifs visant à convaincre le magistrat d’ordonner un nouveau dépouillement. Au total, 1266 bulletins de vote ont été rejetés sur près de 60 000 bulletins, à Longueuil, a indiqué Me Talbot.

Cet avocat estime que certains bulletins «sont problématiques. Dans certains cas, il y a eu accroc aux procédures. Dans certaines sections de vote, on note un nombre élevé de bulletins rejetés. Tous ces éléments finissent par nous inquiéter et soulèvent des questions sur le résultat, a-t-il plaidé devant le juge. On demande de rouvrir les 495 boîtes et de reprendre le recomptage.»