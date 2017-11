S’estimant avoir été floué par une entreprise qui vient en aide aux victimes d’actes criminels, un homme devra poursuivre son combat pour obtenir un remboursement.

Victime de deux actes criminels, Stéphane Richard avait remis 5000 $ à Protektor afin d’obtenir de l’aide dans un dossier avec l’IVAC. L’homme était insatisfait du règlement intervenu. Dans un reportage diffusé la semaine dernière sur nos ondes, la présidente de Protektor Vanessa Thiffeault Picard s’était dite prête à le rembourser.

Toutefois, la rencontre entre les deux parties ne s’est pas déroulée comme prévu. Lorsque M. Richard s’est rendu au bureau d’avocats mandaté par Protektor, il soutient avoir été insulté lors de la séance.

«Il m’a dit : "il faut que tu analyses des documents, t’es un menteur, tu as raconté toute une histoire, tu nous as mis dans la merde", relate M. Richard, qui ajoute n’avoir finalement reçu aucun remboursement. Il ajoute même avoir aperçu la présidente de Protektor à l’extérieur de l’édifice quelques instants avant la rencontre sans qu'elle ne soit présente lors de la réunion.

«Quand on promet de rembourser quelqu’un, on le rembourse, martèle Me Marc Bellemare, qui épaule Stéphane Richard dans sa démarche. C’est un engagement. C’est une promesse de paiement. La question, ce n’est même plus de savoir si Protektor a floué M. Richard ou s’ils ont fait un bon ou mauvais travail. Ils ont promis, même publiquement dans le cadre de votre reportage, de le rembourser à raison de 5000 $.»

«Je me sens vraiment mal, enchaîne M. Richard, qui estime se sentir encore une fois comme une victime. Je ne suis pas un menteur. J’ai dit la vérité.»

Me Bellemare dénonce ce type d’organismes qui opèrent sans offrir de véritables protections aux clients.

«Il n’y a aucun encadrement au niveau de la protection du consommateur et au niveau du code des professions, indique-t-il. Ça fait en sorte que les gens se font avoir.»

Il souligne que souvent, ces entreprises ne sont pas assurées et qu’elles ne sont pas suffisamment encadrées.

«On ne s’improvise pas expert en représentation des victimes parce qu’on va sur internet puis on s’ouvre un comité, un local et on dit qu’on est bon! Ce n’est pas suffisant!»

TVA Nouvelles a tenté sans succès de joindre Protektor et le bureau de l’avocat de la compagnie.

«Ces petits organismes-là, comme Protektor ou des comités comme il en existe dans à peu près toutes les villes du Québec, ils s’affichent et ils ne sont pas assurés. Il n’y a pas de Code de déontologie qui nous permet de nous assurer de la conduite et de la qualité de la compétence de la personne qui nous conseille.»

«Il n’y a aucun encadrement au niveau de la protection du consommateur et au niveau du code des professions. Ça fait en sorte que les gens se font avoir.»