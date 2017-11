Trois ans de prison pour avoir volé des millions chez des riches

Un voleur qui a subtilisé des coffres-forts remplis d’argent, des bijoux et des objets de luxe dans une centaine de maisons de prestige de la Rive-Nord devra passer trois ans en prison.

Normand Payette, 55 ans, et ses complices Sébastien Rochon Payette, 29 ans, et Stéphane Lavoie, 52 ans, ont volé au total pour des millions de dollars entre 2009 et 2014 dans des maisons de luxe de Rosemère, Laval, Blainville et Lorraine.

Payette a été condamné lundi à trois ans de prison au palais de Justice de Saint-Jérôme.

Le trio masqué opérait toujours de la même façon. Les voleurs s’introduisaient pendant la nuit par la porte arrière des résidences en faisant sauter la serrure. Ils planifiaient leur coup en observant les allées et venues des citoyens.

En plus de s’emparer de bijoux et d’objets de valeur facilement transportables, les trois hommes repartaient avec des coffres-forts pleins d’argent liquide.

Héritage

L’une des victimes du trio de cambrioleurs a accepté de se confier sous le couvert de l’anonymat.

La femme de Blainville dit que c’était le premier vol qu’elle subissait en quinze ans.

«Ils ont brisé la porte patio et sont montés. On a découvert ça en revenant de voyage. J’ai eu tout un choc en trouvant tous mes vêtements piétinés par terre. Ils ont pris toutes mes affaires de valeur incluant des bijoux que j’avais reçus en héritage de ma belle-mère», a-t-elle dit.

Bien que d’autres victimes aient pu retrouver leurs biens par suite de la saisie de la police, la dame dit que rien de ce qui lui a été volé ne lui a été remis. Depuis ce temps, elle ne s’achète plus de bijoux.

53 chefs

Normand Payette a reconnu sa culpabilité à 53 chefs d’accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel et de possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions.

Ayant plusieurs antécédents criminels, dont possession illégale d’arme à feu, Normand Payette a été condamné par le juge Sylvain Lépine à passer les trois prochaines années en prison. Il devra également se conformer à une ordonnance de la cour qui lui interdit toute possession d’arme à vie.

Son fils Sébastien-Rochon Payette a quant à lui écopé de 5 mois de prison et d’une probation d’une durée de deux ans, tandis que leur complice Stéphane Lavoie s’est vu infliger une peine de quinze mois de prison avec sursis et une probation de deux ans.