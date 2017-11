Une quarantaine de nouveaux menus dans les CHSLD

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé lundi l'ajout d'une quarantaine de menus dans les centres d'hébergement de soins longue durée (CHSLD) qui seront adaptés à la clientèle d'autres origines ethnoculturelles.

Le ministre s'est enorgueilli des changements apportés au cours de la dernière année en lien avec l'amélioration de l'offre alimentaire en CHSLD. «Nous sommes allés à la rencontre des personnes âgées, des familles pour voir qu'est-ce qu'elles aiment», a affirmé M. Barrette en conférence de presse.

Le premier volet consistait à trouver des plats aux valeurs nutritives appropriées, adaptés en terme de texture, présentés de façon agréable et chauds. Le second volet touchait la diversité culturelle de la clientèle en CHSLD.

«Celui des mêmes personnes âgées des personnes d'origines culturelles différentes. On vieillit tous et un jour, et même si on vient d'un autre pays, lorsqu'on est Québécois ici, on vieillit tous et un jour il est possible que nous ayons besoin de résider en CHSLD», a ajouté le ministre.

Il a donc annoncé un partenariat avec un établissement qu'il a décrit comme étant l'un des «joyaux» du Québec, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Le gouvernement a mis en place, en collaboration avec l'ITHQ, un projet de consultation pour l'ajout de quelque 40 menus d'inspiration caribéenne, asiatique et méditerranéenne.

«Vous comprendrez qu'en faisant cette démarche, on s'adapte évidemment à toute l'offre culinaire qui existe sur la planète», de dire le ministre.

Ce partenariat nécessitera un investissement du gouvernement de 100 000$ et devrait être complété en mars 2018. Ces menus s'ajouteront donc aux 70 menus déjà existants qui ont été décrits par le ministre comme «de souche».