Bombardier vend une douzaine d'avions à EgyptAir

Bombardier a annoncé, mardi matin, avoir signé une lettre d’intention avec EgyptAir Holding Company qui pourrait permettre à la compagnie aérienne d’acquérir 24 avions de la C Series.

Cette entente signée dans le cadre du Salon de l’aéronautique de Dubaï aux Émirats arabes unis fait mention d’une commande ferme de 12 engins CS300 et des droits d’achats visant 12 avions supplémentaires.

La valeur ferme de ce contrat s’élève à 1,1 milliard $ US et pourrait atteindre 2,2 milliards US si EgyptAir choisissait d’exercer ses droits d’achats sur les 12 autres avions.

«Nous sommes heureux du nouveau partenariat conclu avec Bombardier dans le cadre de notre stratégie de modernisation de notre flotte, a indiqué Safwat Musallam, président et chef de direction d’EgyptAir lors d’un point de presse, qui a eu lieu à Dubaï.

«Ayant fait une évaluation détaillée de notre flotte, nous avons réalisé que l'avion CS300 était parfaitement adapté à nos plans d'affaires et à notre stratégie de croissance», a-t-il continué.

«Nous sommes ravis qu'EgyptAir ait choisi l'avion CS300 pour renouveler sa flotte, a déclaré Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux. Nous avons la certitude que nos petits avions monocouloirs C Series sont parfaitement adaptés aux environnements à température élevée de la région et qu'ils présenteront des performances et offriront des avantages économiques importants permettant d'accroître la rentabilité des compagnies aériennes.»

Lundi, Bombardier a indiqué qu’elle prévoyait vendre environ 450 avions de 60 à 150 places au Moyen-Orient d’ici 2036 afin de répondre à la demande sans cesse croissante.