Cafouillage de l'autoroute 13: recours collectif autorisé

TVA Nouvelles a appris qu’un recours collectif en lien avec le cafouillage de l’autoroute 13 a été autorisé par le tribunal. L’information a été confirmée par l’avocat au dossier, Me Marc-Antoine Cloutier. Le recours vise la procureure générale du Québec, la Ville de Montréal et la SAAQ.

La demande de recours collectif avait été logée par le citoyen Gilles D. Beauchamp dans la foulée de l’importante tempête de neige qui s’était abattue sur le sud du Québec, les 14 et 15 mars dernier. De nombreux automobilistes étaient restés immobilisés dans leur véhicule sur l’autoroute 13 Sud ainsi que sur l’autoroute 520 Est pendant une dizaine d’heures au cours de la nuit.

Selon M. Beauchamp, des fautes grossières dans la gestion du blocage routier ont été commises. Il estime que les autorités ont manqué à leurs obligations. Il explique dans sa requête qu’il a fallu plus de douze heures pour dégager les voies, de sorte que des centaines d’automobilistes et d’utilisateurs de transport en commun ont passé la nuit dans leur véhicule ou dans des véhicules de transport collectif, en pleine tempête, sans aucune information sur l’évolution de la situation.

Gilles D. Beauchamp qualifie la situation de «cafouillage inexcusable» et réclame pour les membres du groupe des dommages moraux pour inconfort, stress et anxiété, ainsi que des dommages matériels pour certains membres du groupe, en plus de dommages punitifs.

Le premier ministre Philippe Couillard avait reconnu les problèmes soulevés et s'était excusé au nom du gouvernement.

La Sûreté du Québec tout comme le ministère des Transports avaient été blâmés pour leur manque de communication et leur mauvaise gestion.

Dans un rapport publié en mai dernier, l'ex-sous-ministre Florent Gagné avait émis 26 recommandations pour une meilleure intervention lors d'événements similaires dans l'avenir. Il suggérait notamment de classifier les tempêtes et de réviser le personnel et le matériel «pour que tout puisse tourner rondement».