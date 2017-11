Groupe d'Alimentation MTY continue de se montrer gourmand

Le Groupe d'Alimentation MTY ne semble pas rassasié par ses récentes acquisitions puisqu’il a avalé mardi la compagnie américaine qui contrôle The Counter Custom Burgers et Built Custom Burgers.

L’entreprise montréalaise, qui possède plus d'une quarantaine de bannières au Canada et aux États-Unis, dont Valentine, Sushi Shop, Thaï Express et Au Vieux Duluth, met ainsi la main sur 44 nouveaux restaurants, dont 34 sont situés aux États-Unis, 9 outre-mer et 1 au Canada.

«Suite à l'addition de Kahala Brands en juillet 2016, MTY est à la recherche d'acquisitions potentielles de haute qualité pour complémenter son portfolio de bannières. The Counter et Built remplissent ce critère à merveille, offrant des burgers gourmet branchés et des aliments de grande qualité à des consommateurs n'acceptant pas les compromis, en se concentrant sur des ingrédients de qualité supérieure et une exécution sans failles, créant une expérience mémorable pour ses clients», a mentionné le président du conseil et chef de la direction de MTY, Stanley Ma, par communiqué.

Les restaurants de The Counter Custom Burgers et Built Custom Burgers ont enregistré des ventes de plus de 81 millions $ US lors des 12 derniers mois. Le siège social de ces deux chaines sera transféré de Culver City en Californie à Scottsdale en Arizona.

Le prix d’acquisition n’a pas été précisé par MTY.

Plus tôt cette année, MTY s’est porté acquéreur des chaines Dagwoods, Houston Avenue Bar & Grill et Industria Pizzeria + Bar.