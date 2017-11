Du harcèlement sexuel sur le plateau de la série «Les Frères Scott»

Des membres de l’équipe de la série culte «Les Frères Scott» (One Tree Hill) ont rédigé une lettre publiée par le magazine Variety dans laquelle ils dénoncent le harcèlement sexuel pratiqué par le producteur Mark Schwahn sur le plateau.

Parmi les signataires de la lettre se trouvent les vedettes féminines de la série Sophia Bush (Brooke Davis), Hilarie Burton (Peyton Sawyer) et Bethany Joy Lenz (Haley James).

Cette sortie unifiée fait suite à celle sur Twitter de leur collègue Audrey Wauchope, une ancienne auteure de la série, qui accusait Schwahn de harcèlement.

Dans la lettre, 18 femmes qui ont travaillé sur la production de la série témoignent :

«Plusieurs d’entre nous ont été, à différents degrés, manipulées psychologiquement et émotionnellement. Plusieurs d’entre nous sont toujours en traitement pour un stress post-traumatique. Plusieurs d’entre nous avons été placées dans une position inconfortable et avons dû apprendre à répliquer, parfois physiquement, parce qu’il était devenu clair que les superviseurs dans la salle n’étaient pas les protecteurs qu’ils devaient être. Plusieurs d’entre nous avons été victimes de propos tantôt révoltants, tantôt traumatisants et parfois même carrément illégaux. Quelques-unes d’entre nous ont été placées dans une position où nous nous sommes senties en danger.»

Dans son message sur Twitter, Wauchope évoquait avoir été fréquemment victime d’attouchements non désirés de la part de Schwahn, qu’elle n’a cependant pas identifié explicitement.

To say we were excited was an understatement. To say we left that job demoralized and confused is also an understatement. One of the 1st things we were told was that the showrunner hired female writers on the basis of their looks. That's why you're here - he wants to fuck you. — Audrey Wauchope (@audreyalison) 12 novembre 2017

Toujours selon Wauchope, le producteur montrait à ses collègues des photos intimes d’une actrice avec qui il avait des relations sexuelles sans que celle-ci soit au courant.

Moving on. Men on staff were shown naked photos of on an actress he was having an affair with. Naked photos she didn't know were being passed around . Naked photos they didn't want to see. This is such a violation,both to the actress and to the men forced to look and participate — Audrey Wauchope (@audreyalison) 12 novembre 2017

La série «Les Frères Scott» a connu un succès retentissant auprès des adolescents de 2003 à 2012. Elle suivait les tribulations d’un groupe d’adolescents dans la petite ville de Tree Hill en Caroline du Nord. Mark Schwahn en a été le concepteur et le producteur durant l’intégralité des huit saisons.

Voyez la lettre complète des 18 femmes sur le site web de Variety.