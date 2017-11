Les revenus de Vision New Look continuent de grimper

Le chiffre d’affaires de Groupe Vision New Look a atteint un nouveau record lors du troisième trimestre de l’année 2017.

L’entreprise montréalaise de vente de lunettes et de produits pour la vue a déclaré, mardi matin, des revenus de 55,2 millions de $ pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre dernier, soit une augmentation de 12,8 % par rapport au troisième trimestre de l’an dernier.

«Ces augmentations reflètent principalement l'ajout net de 19 magasins au cours des 12 derniers mois ainsi qu'à la croissance des ventes des magasins comparables», a mentionné l’entreprise qui a avalé Iris plus tôt cette année et qui exploite aussi les bannières Vogue Optical et Greiche & Scaff.

«À la fin du trimestre, nous avons annoncé la finalisation de l'acquisition d'Iris Le Groupe visuel, ce qui renforce notre position de chef de file au Canada grâce à un réseau de 378 magasins», a mentionné Antoine Amiel, président de Vision New Look.

Au niveau du bénéfice net attribuable aux actionnaires, l’entreprise a connu une hausse de 65,2 %, soit un montant de 3,4 millions de $ tandis qu’en 2016, les bénéfices étaient de 2,1 millions $.

Cette augmentation provient surtout du chiffre d'affaires plus élevé, du contrôle de la croissance des dépenses et d’une baisse de la rémunération à base d'actions, a mentionné la compagnie.