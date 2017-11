Une mairesse élue par tirage à la radio

À égalité lors de l’élection du 5 novembre, deux candidates ont dû procéder à un tirage au sort en direct à la radio afin de connaître l’identité de la prochaine mairesse d’un petit village de 800 citoyens.

Après le recomptage judiciaire, Gladys Driscoll Martin et Shirlynn Driscoll avaient récolté 147 votes chacune en vue d’occuper le poste de mairesse de Saint-Augustin, une municipalité accessible uniquement par bateau ou par avion en Basse-Côte-Nord.

Tout le village était donc à l’écoute de la radio communautaire mardi après-midi pour entendre le tirage au sort qui allait déterminer leur future mairesse.

C’est finalement le nom de la mairesse sortante, Gladys Driscoll Martin, qui a été pigé par la directrice d’élection, Corain Driscoll.

Surprise

La candidate perdante, Shirlynn Driscoll, qui en était à sa première campagne, s’est dite surprise par la situation.

«C’est déjà très rare que cela arrive, et en plus, c’est la première fois que je me lance en politique.»

La nouvelle mairesse a refusé la demande d’entrevue du «Journal de Montréal» mardi.

Selon la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, «en cas d’égalité au premier rang, le président d’élection demande un nouveau dépouillement des votes».

La présidente d’élection de la municipalité a donc déposé une demande de recomptage auprès du palais de justice de la Cour du Québec à Sept-Îles.

Le recomptage a eu lieu lundi à Saint-Augustin sous la supervision de la juge Nathalie Aubry.

D’autres égalités

La loi ne précise pas de quelle manière ce tirage au sort doit être effectué. Il en revient donc au président d’élection de le déterminer.

À Saint-Augustin, les candidates ont mis leur nom dans une boîte et un simple tirage a été fait.

Des situations similaires à celle de Saint-Augustin se sont produites ailleurs au Québec cette année, notamment à Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent.

Les candidats au poste de conseiller numéro 1 Nathalie Pelletier et Gaston Rioux étaient toujours à égalité après le deuxième recomptage officiel.

M. Rioux a gagné le tirage.