Artemano sous la protection de la loi sur la faillite

Des centaines de clients qui attendaient leur livraison de meubles provenant de chez Artemano se retrouvent le bec à l’eau, n’ayant aucune idée de quand et comment ils pourront récupérer leurs biens. L’entreprise, qui traine une dette de 13 millions de dollars, est maintenant entre les mains d’un syndic en insolvabilité.

Le 9 novembre, la cour Supérieure du Québec a nommé KPMG en tant que séquestre aux biens d’Artemano, ce qui signifie que le syndic a pris possession des magasins, du siège social et des entrepôts, «pour une durée indéterminée».

Toutes les serrures des huit magasins à travers le Québec et l’Ontario ont d’ailleurs été changées jeudi dernier, selon le copropriétaire Shimon Finkelstein. Six magasins situés à Toronto, Ottawa et Montréal avaient été fermés à la fin du mois d’octobre.

Plusieurs clients interrogés par «Le Journal de Québec», qui ont tous payé leur mobilier en entier avant de l’avoir reçu, s’inquiètent aujourd’hui de ne pas revoir la couleur de leur argent. Plusieurs d’entre eux affirment avoir payé entre 1000 $ et 5000 $ pour des tables, chaises, penderies et lits en bois. Un groupe Facebook de clients s’estimant floués s’organisent d’ailleurs alors qu’un recours collectif est envisagé.

Livraisons annulées

Simon Collin de Québec, qui attend toujours sa penderie de près de 1000 $, en plus des frais de livraison de 125 $, a même envoyé une mise en demeure à l’entreprise, lundi. «Ils ont tiré la plogue la veille de ma livraison. Je n’aurais jamais acheté si j’avais su que l’entreprise avait des problèmes financiers», a mentionné le résident de Québec.

Plusieurs livraisons étaient d’ailleurs prévues vendredi dernier, mais n’ont jamais été effectuées. «La veille, on m’a pourtant téléphoné pour me donner mon compte de tracking, pour que je puisse suivre le camion sur une application. Mais, après toute une journée, il n’avait pas bougé, j’ai trouvé ça louche», a mentionné Karine Bélisle de Mirabel, qui s’est rendue au magasin, où elle s’est heurtée à une porte close. Elle a téléphoné au sous-traitant de KPMG, SIS services inc., dont le numéro est inscrit sur la porte, sans toutefois avoir eu plus de détails sur la table qu’elle a payé 2000 $, en plus des frais de livraison de 150 $.

Activités suspendues

C’est en consultant la page Facebook de l’entreprise le lendemain que la majorité des clients ont appris ce qui se passait. «Artemano a mis fin à tout concours actuellement en vigueur sur les réseaux sociaux. Artemano désire aviser ses clients à l’effet que la compagnie a suspendu ses opérations pour une durée indéterminée», peut-on lire. Aucun message en ce sens n’est toutefois indiqué sur le site de vente en ligne de l’entreprise, qui était toujours fonctionnel, mercredi.

Où sont les meubles?

Le hic, c’est qu’il est actuellement impossible de savoir dans quels magasin(s) ou entrepôt(s) sont situés les meubles achetés par les clients. Toutes les livraisons internes ont aussi été suspendues.

Des heures de route

Des Ontariens déplorent ainsi le fait qu’ils devront probablement conduire jusqu’à Laval ou Brossard pour récupérer leurs biens. C’est le cas de Semion Lazarev, un résident de Toronto, qui a acheté un lit et une commode à 2700 $... entreposés à Laval. «Je ne sais pas encore comment je vais m’organiser, mais dans tous les cas, je perds l’argent que j’ai déboursé pour la livraison, en plus de ma garantie et mon service après-vente», indique-t-il

«Nous avons tout essayé»

Joint par «Le Journal», le copropriétaire de l’entreprise affirme que tous les clients pourront récupérer leurs biens, mais devront se déplacer pour aller les chercher, même s’ils ont déjà payé des frais de livraison.

«Nous avons tout fait pour que le curateur fasse la livraison, mais ce n’était pas possible. Nous avons rapidement découvert que les banques ne sont pas humaines, s'est désolé Shimon Finkelstein. Ils [les clients] recevront des lettres du curateur qui leur dira quand ils pourront venir chercher leur marchandise», a-t-il ajouté, sans pouvoir donner plus de détails. «Ce n’est plus entre mes mains dorévanant», a-t-il renchéri.

M. Finkelstein précise par ailleurs qu’il a encore dix jours pour «sauver» son entreprise qui soufflait ses quinze bougies cette année. «Si quelqu’un investit deux millions de dollars, il peut racheter Artemano», a-t-il affirmé.