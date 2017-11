Au moins 5 cm de neige attendus jeudi matin à Québec

Au moins cinq centimètres de neige pourraient tomber jeudi matin sur la région de Québec.

Selon les plus récentes prévisions, les précipitations devraient débuter vers 4 h du matin, pour se changer graduellement en pluie au milieu de l’avant-midi, autour de 10 h.

Le mercure oscillera entre -3 °C et 3 °C pendant environ 24 heures. Les vents seront faibles à moins de 20 km/h.

Le retour du soleil est prévu pour vendredi et samedi.

Certains secteurs pourraient également vivre une tempête ce dimanche, notamment le Saguenay et l’Est-du-Québec.

À Québec, on prévoit pour le moment un mélange de pluie verglaçante, de pluie et de neige avec des vents importants à plus de 50 km/h. Le thermomètre devrait grimper jusqu’à 4 °C.