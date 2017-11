Déjà fini les baisses de prix à la SAQ

À la veille du magasinage des Fêtes, les baisses de prix sont déjà chose du passé à la Société des alcools du Québec (SAQ). Des hausses de prix variant entre 5 et 25 cents par bouteilles ont été enregistrées au cours des derniers jours.

La SAQ avait pourtant décrété en grande pompe des baisses de prix depuis un an sur ses produits les plus populaires. Entre novembre 2016 et février 2017, la SAQ avait réduit de 1,40 $ les prix de 1600 vins.

Les nouvelles hausses décrétées la semaine dernière sont en vigueur sur plus de 1650 vins. Les variations de prix sont de 5, 10 ou 25 cents par bouteille.

Selon la SAQ, des demandes de hausses de prix ont été présentées par ses fournisseurs et elles ont été acceptées dans la plupart des cas. La hausse moyenne de prix s’élève à 21 cents pour les vins qui ont été augmentés.

La SAQ soutient que les prix de vins dans ses succursales demeurent compétitifs par rapport à la LCBO en Ontario.

Impact sur les profits

Les trois baisses de prix des vins observées à la SAQ avaient eu un impact négatif sur les profits de la SAQ.

Au dernier trimestre, la SAQ a enregistré une baisse de ses profits de 4,5 %.

Au premier trimestre de 2017, la SAQ avait également vu son bénéfice net glisser de 3 %.

La direction de la SAQ attribuait clairement ces baisses du bénéfice aux nombreuses réductions de prix octroyées à la clientèle depuis novembre 2016 dans son réseau.