Des travaux de 100 millions $ pour le nouveau magasin Holt Renfrew Ogilvy

Holt Renfrew et Ogilvy, deux entreprises fondées au 18e siècle à Montréal, ont décidé de s’unir pour inscrire une nouvelle page de l’histoire commerciale de la métropole. Leur mariage, qui créera le magasin Holt Renfrew Ogilvy, se concrétise un peu plus chaque jour alors que les travaux de rénovation et d’agrandissement de 100 millions $ vont bon train.

Revampé, le magasin dédié aux marques et produits de luxe comprendra dès 2020 un café, un service de voiturier, un service de conciergerie, un espace beauté et une boutique de maroquinerie. C’est le cabinet d'architectes d'intérieur Jeffrey Hutchison & Associates, appuyé par le cabinet d'architectes montréalais Lemay, qui signe les nouveaux espaces.

Certains de ces changements, présentés comme des «mises à jour additionnelles aux rayons», feront leur apparition au gré de l’avancement des travaux, donc avant l’échéance de 2020.

Les marques prestigieuses CHANEL, Dior, Fendi, Hermès, Louis Vuitton, Prada et Tiffany & Co. occuperont chacune plusieurs dizaines de pieds carrés au sein du magasin Holt Renfrew Ogilvy.

Ce magasin comptera plus de 23 000 pieds carrés, ce qui en fera le plus grand de la chaîne Holt Renfrew à travers le pays. Pour l’heure, Holt Renfrew et Ogilvy continuent de fonctionner séparément et les deux magasins poursuivront d’ailleurs leurs activités pendant toute la durée des travaux.

«Nous sommes vraiment enchantés de créer une expérience de magasinage de luxe unique pour nos clients de Montréal, a dit mercredi Mario Grauso, président de Holt Renfrew. C'est une ville dynamique dotée d'une riche histoire et d'une tradition en mode réputée dont nous sommes honorés de faire partie. Nous inspirant du meilleur de Holt Renfrew et d'Ogilvy, nous avons conçu ce magasin pour offrir à notre clientèle la crème des produits de luxe ainsi qu'une expérience de magasinage hors pair dans ce qui promet être l'un des plus beaux magasins au monde.»

Relié au nouveau Four Seasons

Rappelons que le magasin Holt Renfrew Ogilvy sera relié au nouvel hôtel de luxe Four Seasons, situé à au coin du boulevard de Maisonneuve Ouest et de la rue de la Montagne. Cette bannière hôtelière de luxe avait annoncé son retour dans la métropole en 2016, à la faveur d’investissements totaux de 250 millions $.

Four Seasons sera logé dans un nouvel édifice de 18 étages actuellement en construction, lequel comprendra aussi près d’une vingtaine de résidences privées.