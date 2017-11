Il pourra retrouver sa femme après sept ans

Un professeur haïtien arrivé au Québec en 2009 pour offrir une vie meilleure à sa femme et ses quatre enfants a dû dépenser plus de 10 000 $ et livrer un combat de sept ans au gouvernement pour convaincre les fonctionnaires que c’est bien sa femme.

Johny Boucicault, 41 ans, se souviendra longtemps du 7 novembre 2017 à 9h30, quand le tribunal a accepté que sa femme Esther Boucicault-Beauclyshe, 35 ans, puisse venir le rejoindre au Canada.

«J’ai pleuré, pleuré, pleuré et on m’a permis d’appeler ma femme en Haïti, et elle a pleuré énormément également. À partir de ce moment, toute l’amertume que j’avais envers les fonctionnaires est partie», s’est rappelé M. Boucicault.

Le couple était ensemble depuis des années, il a eu quatre enfants et il s’est marié en Haïti en 2007.

Malgré les preuves qu’il s’agissait d’un vrai couple, un fonctionnaire de l’immigration a refusé sa demande de faire venir sa famille au Québec puisqu’il a cru que le mariage était arrangé.

Long combat

S’est alors amorcé un long combat entre le chauffeur de taxi de Montréal et Immigration Canada.

Le tribunal a finalement entendu raison au début de novembre et l’épouse de M. Boucicault devrait arriver au Québec bientôt. Mais les enfants devront encore patienter, le temps de récupérer leurs papiers nécessaires.

«À son arrivée, je prendrai au moins deux semaines de vacances pour bien en profiter. Et peut-être même plus», a-t-il dit en riant.

«Quand on regarde le dossier de monsieur, c’est simple. Mais l’agent ne l’a pas vu comme ça. Et l’agent, en quelque sorte, a le droit de vie ou de mort sur un couple. Il l’a donc refusé», a expliqué l’avocat Stéphane Handfield, spécialiste en immigration.