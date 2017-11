La cohue dans les garages

La seule annonce de quelques flocons a créé une petite commotion dans les garages mercredi pour changer les pneus de milliers d’automobilistes.

Selon les prévisions, la région de Québec devrait connaître sa première accumulation de neige jeudi matin, sur un total annuel moyen d’environ 300 cm. Partout, des automobilistes se précipiteront très tôt dans un «sans rendez-vous» pour leurs pneus.

«C’est toujours la cohue et on le voyait déjà juste avec les prévisions. On est tous pareils. On attend d’y être confronté pour voir la réalité!», a affirmé Jean-Guy Roy, directeur général chez Desharnais pneus et mécanique.

Tempête dimanche dans l’est

Environnement Canada prévoyait le début des précipitations vers 4 h dans la nuit de mercredi à jeudi avec une accumulation de 5 cm. Les vents resteront faibles. La neige doit ensuite se changer en pluie au milieu de l’avant-midi. Le thermomètre devrait grimper à 3 °C au cours de la journée. Le retour du soleil est prévu pour vendredi et samedi. Certains secteurs pourraient vivre une tempête dimanche, notamment Saguenay et l’Est-du-Québec.

Selon M. Roy, les automobilistes devraient penser à changer leurs pneus dès l’Action de grâce.

«Les journées sont plus courtes et le bitume ne monte pas en température. Environ 80 % des gens font entre 15 000 et 20 000 km par année. Pour quatre à cinq semaines de différence à l’automne, on ne voit pas d’effet sur l’usure. Par contre, au retrait des pneus d’hiver, c’est l’inverse. On va user prématurément les pneus d’hiver si on retarde le changement», a ajouté le spécialiste.

Retour des crampons

Cet automne, les pneus munis de crampons connaissent un regain de popularité, notamment avec la marque Nokian. «Ce n’est plus comme c’était. C’est beaucoup moins bruyant», a expliqué M. Roy.

Au Québec, il est obligatoire d’équiper son véhicule de pneus d’hiver entre le 15 décembre et le 15 mars.