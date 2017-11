La dépouille d'une baleine échouée sur la célèbre plage d'Ipanema

Une baleine morte de 14 mètres de long s'est échouée mercredi matin sur la célèbre plage d'Ipanema à Rio, suscitant la surprise des habitants qui profitaient d'une journée chaude et ensoleillée en ce jour férié au Brésil.

Le cadavre du cétacé est apparu dans la matinée face à la côte puis les courants l'ont déposé sur le sable.

Une partie de la plage a dû être bouclée par les autorités pour éviter que les curieux voulant voir l'animal de plus près ou se prendre en photo avec lui s'approchent de la baleine, dont émanait une forte odeur de décomposition.

«Il n'est pas possible de savoir ce qui s'est passé. Elle est morte depuis déjà quelque temps. Elle est en état de décomposition avancée et cela rend difficile de savoir la cause de sa mort», a expliqué à l'AFP Rafael Carvalho, biologiste à l'Université de Rio de Janeiro.

Cet expert fait partie d'une équipe chargée d'évacuer les baleines échouées dans la baie de Rio, lieu de transit au moment des migrations annuelles de ces animaux.

Le corps de la baleine d'Ipanema sera évacué par camion puis enterré pour raisons sanitaires, a précisé M. Carvalho.

Il s'agit d'une baleine Yubarta, selon les constatations effectuées par les spécialistes.

«C'est très rare que cela arrive à Ipanema. Je n'en avais jamais vu ainsi, d'aussi près. J'aurais aimé avoir la possibilité de la sauver», a commenté à l'AFP Mauro Azevedo, un habitant de 62 ans venu observer la scène.