La fondation Martin-Matte a 10 ans

Martin Matte fête les dix ans de sa fondation.

Il a également profité de l’occasion pour lancer la troisième édition de l’évènement Les beaux 4h qui auront lieu au Mont Saint-Sauveur le 3 février prochain.

«On a présenté une vidéo des 10 ans de la fondation et ça m’a beaucoup ému de me revoir parler, il y a 10 ans, qu’un jour on allait peut-être avoir une maison et qu’aujourd’hui on a tout ça», raconte Martin Matte.

«Depuis, nous avons amassé plus de 9 millions de dollars, c’est beaucoup de chemin parcouru, plein de gens impliqués donc c’est une grande fierté », a-t-il ajouté.

Chaque jour, il y a dix personnes au Québec qui subissent des traumatismes crâniens.

La Fondation Martin-Matte vient en aide aux personnes ayant subi un traumatisme crânien ou vivant avec une déficience physique en leur offrant un milieu de vie adapté à leurs besoins.