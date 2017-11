Les commerçants optimistes à l'arrivée des Fêtes

Les détaillants canadiens sont forts optimistes à l'arrivée des semaines les plus rentables de l'année, indique un sondage Léger réalisé pour le compte de Purolator.

Environ 80 % des commerçants interrogés ont affirmé s'attendre à une croissance de leurs ventes cette année pendant la saison des Fêtes. «Même dans un marché dynamique plus concurrentiel, les détaillants s'attendent à augmenter leurs ventes, principalement grâce au commerce électronique et aux fortes ventes en magasin», a analysé Ramsey Mansour, vice-président, stratégie d'entreprise et marketing de Purolator.

Par ailleurs, les détaillants sont nombreux à remarquer l'influence grandissante du commerce électronique sur leurs opérations. Trois entreprises sur quatre affirment sans détour que le commerce en ligne est essentiel à leur survie, tandis que 89 % des détaillants soutiennent que le commerce électronique a créé de nouvelles habitudes chez les consommateurs.

«Le commerce électronique change la façon dont les détaillants se préparent pour la saison des fêtes. Les entreprises ajustent et adaptent leurs stocks et leurs plans de distribution pour répondre aux demandes des consommateurs», a expliqué M. Ramsay.

Ce changement de paradigme commercial a aussi ses effets chez Purolator. Pour la saison des Fêtes, l'entreprise s'attend à livrer 20 millions de colis partout dans le monde. Dix pour cent de ce volume, soit 2 millions de colis, seront livrés lors des deux journées les plus occupées de la saison: le Cyberlundi (le 27 novembre) et le 4 décembre, a précisé l'entreprise.

L'entreprise de livraison prévoit embaucher 900 employés saisonniers pour faire face à la demande accrue pendant les Fêtes. «Nous sommes prêts à tenir les promesses que font nos clients en cette période des fêtes», a ajouté M. Ramsey.