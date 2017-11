Les élus de la Ville de Québec prêtent serment

Les élus municipaux de la Ville de Québec ont tous été assermentés, mercredi soir, à l’exception du chef de Québec 21 Jean-François Gosselin qui attend toujours la confirmation de son élection par un juge.

L’autre élu de Québec 21, Stevens Mélançon, avait sérieusement envisagé, plus tôt dans la journée, de boycotter la cérémonie protocolaire par solidarité avec son chef qui risque de rater son entrée à l’hôtel de ville lundi soir prochain si le tribunal ne scelle pas le sort de l’élection dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux d’ici là.

M. Mélançon, qui a également été élu dans l’arrondissement de Beauport, s’est ravisé et s’est pointé en compagnie de son chef à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone, en face de l’hôtel de ville. Plus de 250 personnes ont assisté à la cérémonie protocolaire visant à confirmer l’entrée en poste des élus.

«Stevens voulait m’attendre par solidarité pour être assermenté, mais on a insisté, puis on voulait absolument que Stevens soit assermenté ce soir (mercredi) pour qu’il puisse commencer à travailler avec les citoyens», a déclaré M. Gosselin, tout sourire, même s’il a dû se contenter d’assister à l’événement en tant que simple spectateur.

«Moi, je suis très fier de Stevens, c’est un grand moment pour notre jeune formation politique», a ajouté M. Gosselin lors d’une mêlée de presse. Ce dernier s’est à nouveau refusé à tout commentaire sur la requête d’Équipe Labeaume qui réclame un second dépouillement judiciaire dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux, là où Nancy Piuze – la colistière de M. Gosselin – l’a emporté par 69 voix.

«On n’a absolument rien de nouveau à dire. On est toujours en train d’attendre, puis on ne fera pas de commentaires, on laisse le juge délibérer [...] On ne veut pas interférer dans le processus judiciaire.»

Chef d’opposition par intérim

À moins d’un revirement d’ici la fin de la semaine, Stevens Mélançon devrait assumer la fonction de chef de l’opposition par intérim à l’occasion de sa toute première séance du conseil municipal lundi. Il doit rencontrer le greffier de la Ville, jeudi, afin de se familiariser avec les règles.

«J’apprends assez vite et j’aime ça analyser bien des choses, a commenté M. Mélançon. On va y aller étape par étape, on ne posera pas dix milles questions, mais on va bien regarder les dossiers et on va bien représenter les citoyens. On va discuter avec M. Gosselin, avec une équipe aussi pour avoir les bonnes questions à la bonne place et avoir de la rigueur à l’hôtel de ville.»