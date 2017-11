Les recherches concentrées près des cours d'eau

Les recherches se sont poursuivies à Louiseville pour tenter de retrouver Mélissa Blais qui manque à l’appel depuis maintenant deux semaines.

Durant environ 3h aujourd'hui, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec a survolé la rivière du Loup et ses berges, entre le fleuve Saint-Laurent et le pont de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. À basse altitude, les policiers espéraient retrouver la voiture de la disparue.

«Tous les cours d'eau avaient été vérifiés, entre autres par les patrouilleurs, pour voir s'il y avait des indices, des traces. Ne l'ayant pas trouvé, on trouve important de retourner pour aller encore vérifier», explique Éloïse Cossette, sergente de la Sûreté du Québec.

Il n’est pas exclu qu’il y ait des opérations avec des zodiaques, des plongeurs ou des véhicules tout-terrain dans les prochains jours.

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, était également sur place. Il a offert son support moral à la famille et a sollicité l'aide de la population.

«Regardez derrière chez vous. Ceux qui demeurent près des plans d’eau, prenez cinq minutes et allez voir. Ceux qui ont des terrains qui sont longs, on ne sait pas. Mettons-nous ensemble pour dire ''On va prendre 10 minutes, on va faire le tour chez nous où on vit''».

La réponse des citoyens a été immédiate alors que certains ont pris leur chaloupe pour venir en aide aux policiers.

«On regarde s’il n’y a pas de traces de ''char'', de traces à pied, tout ce qui peut avoir un glissement sur le bord de la rivière», indique Claude Desaulniers.

Mélissa Blais, 34 ans, a été vue pour la dernière fois dans un bar de Louiseville, le 2 novembre vers 2h30 dans la nuit.

D'après un reportage de Jonathan Roberge.