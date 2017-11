L'industrie du livre prend du mieux

Le Salon du livre de Montréal amorce mercredi son 40e chapitre du côté de la Place Bonaventure et, bonne nouvelle, l’industrie commence à retrouver son erre d’aller après des années beaucoup plus difficiles.

Si depuis 2010 les ventes de livres chutaient année après année, la situation semble s’être résorbée en 2017, année au cours de laquelle les chiffres reprennent de l’altitude, particulièrement chez les libraires indépendants.

Ce sont en effet ces derniers qui enregistrent la plus importante hausse des ventes de 2017, se réjouit Dominique Lemieux, de la Coopérative des librairies indépendantes du Québec.

«Pour les six premiers mois de l’année, il y a une croissance des ventes d’environ 5 % dans le marché du livre au Québec. C’est encore plus marqué au niveau des librairies indépendantes où on est à 11 % ou 12 % de croissance», relate-t-il.

Les livres jeunesse populaires

C’est le secteur des livres jeunesse qui connaît la plus importante hausse des ventes au Québec, confondant ceux qui affirment que les jeunes ne lisent plus.

Dans le milieu artistique, le livre semble le dernier rempart matériel dans une industrie où le numérique a étendu son hégémonie sur presque tous les secteurs. C’est d’autant plus vrai chez les jeunes lecteurs, étonnamment, qui préfèrent le papier au numérique : seulement 4 % des livres jeunesses sont consommés à partir d’un écran.

Le Salon du livre de Montréal se poursuit jusqu’à lundi. L’an dernier, ce sont 115 000 personnes qui se sont présentées à la Place Bonaventure pour rencontrer leurs auteurs favoris et assister aux différentes entrevues ou conférences.