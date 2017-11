Loblaw va fermer 22 magasins non rentables

Les Compagnies Loblaw a rapporté mercredi des profits qui ont doublé au troisième trimestre comparativement à la même période l’an dernier, ce qui ne l’empêchera toutefois pas de fermer 22 magasins non rentables d'ici la fin du premier trimestre de 2018.

L'entreprise a annoncé mercredi avoir mis en place un plan visant la fermeture de 22 magasins de détail non rentables de plusieurs bannières et formats. Loblaw, qui exploite au Québec les bannières Pharmaprix, Provigo Le marché et Maxi, n'a pas précisé où ces magasins appelés à fermer sont situés.

Elle avait déjà aboli environ 500 postes au sein de son siège social et de ses centres de services aux magasins. Des charges d'environ 135 millions $ seront inscrites et Loblaw prévoit des économies annuelles d'environ 85 millions $.

Pour la période de trois mois close le 7 octobre dernier, l’entreprise a déclaré mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 883 millions $, en hausse de 464 millions $ ou 110,7%, comparativement à celui inscrit au troisième trimestre de 2016.

«Nous avons enregistré de solides résultats au troisième trimestre malgré une concurrence de plus en plus vive au sein du marché», a déclaré Galen G. Weston, président du Conseil et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Par action ordinaire, le bénéfice net dilué a atteint 2,24$, en hausse de 1,21$, ou 117,5%, comparativement à l’an dernier.

«La croissance du bénéfice net dilué par action ordinaire est supérieure à celle du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2 en raison surtout du profit sur la cession des activités de postes d'essence», a fait savoir l’entreprise. Loblaw a vendu ses activités liées à ses postes d'essence à Brookfield pour environ 540 millions $.

Par ailleurs, les revenus se sont élevés à 14,2 milliards $, en hausse de 49 millions $, par rapport à l’an dernier. De plus, le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail a cru de 1,4%, si l'on ne tient pas compte des activités de postes d'essence et celui du secteur des pharmacies au détail de 3,3%.