Projet d’hôtel sur le terrain de La clef de sol

L’immeuble qui abrite l’ancien magasin La clef de sol, sur la rue Bouvier, sera transformé en un hôtel, a appris «Le Journal». Les investissements pourraient atteindre les 20 millions $.

«On est en discussion avec plusieurs importantes bannières du secteur de l’hôtellerie. C’est un projet qui suscite énormément d’intérêt», a précisé mardi le promoteur immobilier Samuel Groleau.

Les frères Groleau (Samuel et Jean-François), qui détiennent et gèrent notamment le complexe Les 3 glaces du boulevard Pierre-Bertrand, disent avoir conclu une entente pour acquérir le bâtiment et le terrain de La clef de sol.

Zonage favorable

Selon les plans des promoteurs, l’immeuble actuel serait conservé alors qu’une structure supplémentaire d’au moins cinq étages verrait le jour. Les travaux de construction débuteraient le printemps prochain.

«On a l’intention de refaire une façade vitrée avec des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et on construirait au-dessus un hôtel», a précisé M. Groleau.

Selon ce dernier, le zonage actuel de la Ville de Québec permet la construction d’un hôtel dans ce secteur de la rue Bouvier.

Le promoteur fait valoir que l’industrie hôtelière vit des moments fastes à Québec alors que les taux d’occupation des établissements ont été très élevés au cours des dernières années.

Record d’achalandage

Dans le secteur Lebourgneuf, plusieurs hôtels sont présents et les taux d’occupation dépasseraient les 90 % dans certains cas.

Selon l’Office du tourisme de Québec, 1 850 844 chambres ont été louées dans la région de Québec entre les mois de janvier et août 2017, dépassant ainsi la marque de 2008.

La hausse de fréquentation des hôtels dans la région de Québec a progressé de 5,8 % depuis l’an dernier.

Outre ce projet, les Galeries de la Capitale prévoit également la construction d’un hôtel au sein de son vaste complexe commercial. L’ouverture de l’hôtel des Galeries devrait avoir lieu en 2021.