Québec recule sur la baisse de ratio pour les garderies privées non régies

Le gouvernement du Québec renonce à diminuer à quatre places le ratio maximal d’enfants pouvant être accueillis dans une garderie privée non régie.

Le ministre de la Famille Luc Fortin l’a annoncé mercredi après-midi en déposant des amendements lors de l’étude du projet de loi «visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l'enfance».

Cette mesure controversée avait provoqué la colère de milliers de propriétaires d’un service de garde en milieu familial. Elle les aurait soumises à une série de norme plus contraignante pour continuer d’opérer une garderie de cinq ou six places. Selon ceux-ci, cette modification les auraient forcés à ne conserver que quatre bambins et les auraient poussés à la faillite.

Des centaines de parents et éducatrices ont d’ailleurs manifesté la fin de semaine dernière pour dénoncer cette initiative qui aurait coûté 4,5 millions $ à plus de 2 500 garderies non régies pour l’instant.

Le ministre Fortin a confirmé que les garderies en milieu familial de six enfants continueront d’être non régies.

M. Fortin va toutefois exiger de nouvelles conditions pour les services de garde non régis. Il demande une enquête d’antécédents pour les propriétaires et les personnes majeures qui demeurent avec elles, un cours de secourisme et une police d’assurance.