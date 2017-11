Tom Sizemore accusé d’agression sexuelle sur une fillette de 11 ans

Les membres du casting et de l’équipe du film de 2005, Born Killers (Piggy Banks), tourné dans l'Utah deux années plus tôt, ont affirmé au Hollywood Reporter que Tom Sizemore avait été interdit de tournage après avoir agressé sexuellement une enfant de 11 ans - mais qu’il y était retourné pour tourner de nouvelles scènes après que les parents de l’enfant ont décidé de ne pas engager de poursuites.

Il a été licencié dans le silence par la suite par son agence.

La fille, qui a maintenant 26 ans, aurait dit à sa mère que l’acteur avait touché ses parties intimes alors qu’elle était assise sur ses genoux en chemise de nuit pour des photos utilisées dans le film.

D’après le Hollywood Reporter, la victime présumée aurait engagé un avocat pour intenter une action au tribunal contre Tom Sizemore et ses parents.

L’agent de l’acteur, Stephen Rice, a déclaré à la publication : « Notre position est "sans commentaire" ».

Touchée de manière inappropriée

Selon la directrice de casting du film, Catrine McGregor, l’agent de la fille l’avait contactée le jour suivant l’agression pour l’informer que leur cliente avait dit à sa mère avoir été touchée de manière inappropriée.

Les producteurs du film, Jai Stefan, Michael Manshel et Gus Spoliansky, ont ensuite retiré Tom Sizemore du tournage et Catrine McGregor a déposé plainte contre lui.

Ils prétendent qu’ils ont ensuite réexaminé les preuves de la séance photo, qui se sont révélés non concluantes, et qu’ils ont encouragé les parents de la fille à rapporter l’incident aux forces de l’ordre.

Ces derniers ont refusé de poursuivre l’affaire et souhaitaient que leur fille reste dans le film. Le producteur Michael Manshel a affirmé que l’acteur avait démenti l’accusation.

Robyn Adamson, qui jouait la femme abandonnée du personnage de Tom Samson dans le film, a raconté au Hollywood Reporter avoir vu l’incident.

«Comme si elle allait vomir»

«À un moment, ses yeux sont devenus si grands, comme si elle allait vomir. Je la regardais. Elle s’est ensuite reprise et a continué, mais elle avait du mal à suivre les indications. Plus tard, quand j’ai appris ce qui s’était passé, je savais exactement de quoi il s’agissait. »

Plusieurs mois plus tard, Tom Sizemore est revenu sur le tournage dans la maison de Gus Spoliansky à Malibu, Californie.

Le producteur affirme que lui et ses amis producteurs étaient « prêts à tout » si l’allégation était poursuivie, mais qu’il ne pouvait pas s’agir de la « police, d’un juge et d’un jury » en raison d’un manque de preuves tangibles. Tom Sizemore a de longs antécédents d’addiction aux drogues et problèmes juridiques, et a été incarcéré en 2003 pour avoir agressé sa petite amie de l’époque, Heidi Fleiss.

L’an dernier 2016, il a de nouveau été arrêté pour violence conjugale.