Une époque vraiment révolue au PLQ?

Le Parti libéral du Québec se retrouve de nouveau sous les projecteurs à la suite des révélations de notre Bureau d’enquête: le collecteur de fonds Marc Bibeau a organisé chez lui au moins sept somptueuses réceptions, au début des années 2000, pour mettre en contact des élus libéraux et d’importants membres de la communauté d’affaires.

Philippe Couillard a confirmé avoir participé à au moins une de ces soirées, mais il assure que ces pratiques sont révolues. Qu’en pense l’équipe de «La Joute» ? Croit-on que c’est de l’histoire ancienne ?

«Ce système qui a fait vivre les partis politiques pendant un siècle et demi n’est plus possible avec le nouvel encadrement légal, croit le commentateur politique Luc Lavoie. J’écoutais Mme [la ministre Kathleen] Weil et ils ont raison de le dire: autre temps, autres mœurs, c’est vrai que ça a changé.»

Antoine Robitaille, jouteur invité, pense aussi que l’environnement a changé, mais souligne que le PLQ n’a pas fini d’en découdre avec son passé. Le gouvernement Couillard a beau vouloir «repousser cette ère Charest», presque tout le conseil des ministres de l’époque était présent à ces réceptions, nuance-t-il. «Il [le gouvernement Couillard] se bat contre l’image d’usure et, au fond, c’est ce que ramène cette histoire-là.»

Le chroniqueur du «Journal de Montréal» rappelle également que ce retour à l’avant-scène de l’actualité des histoires liées au financement du PLQ n’a rien «d’artificiel» puisqu’une enquête de l’UPAC (Unité permanente anticorruption) se poursuit toujours à ce sujet.

«On ne sait pas évidemment ce que l’UPAC fait et c’est normal qu’une police ne fasse pas une conférence de presse chaque fois qu’elle fait quelque chose. Alors, on ne sait pas exactement si l’enquête Mâchurer avance», soutient Antoine Robitaille.

Toutefois, Luc Lavoie est d’avis qu’«il ne peut pas y avoir, dans une enquête policière, une présomption de culpabilité. On n’est même pas rendu au stade de porter des accusations... Je pense pas que [Marc] Bibeau a pris des "kickbacks" et a mis ça dans ses comptes de banque. Je ne pense pas que Bibeau a fait de l’argent. C’est un folklore qui, heureusement, est en voie de disparition.»

De son côté, Bernard Drainville fait remarquer qu’une autre enquête de l’UPAC est toujours en cours concernant la Société immobilière du Québec. «Ça, c’est très très gros, et c’est quelque part dans notre angle mort. Mais je vous rappelle qu’il y a deux grosses transactions immobilières en vertu desquelles des baux gouvernementaux ont été renouvelés...»

Et les montants (3 millions) issus de ces deux transactions distinctes ont été transférés, selon des allégations qui restent à prouver, dans les comptes de trois anciens collecteurs de fonds du Parti libéral du temps de Jean Charest, détaille le jouteur.

