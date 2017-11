Cook It débarque chez Couche-Tard

Ce n’est pas exactement à Couche-Tard que l’on pense quand vient le temps de s’alimenter sainement, mais cela pourrait changer. La chaîne de dépanneurs vient de s’associer à la marque québécoise de boîtes repas santé Cook It afin d’offrir leurs produits en magasin.

Judith Fetzer s’étonne que ses concurrents n’y aient pas pensé: offrir des boîtes de repas à préparer dans les dépanneurs plutôt qu’en épicerie.

«Il y a plein de supermarchés qui ont lancé des initiatives semblables à la nôtre aux États-Unis. Des boîtes repas où l’on trouve tous les ingrédients, que l’on doit ensuite préparer à la maison. Mais quand tu es déjà à l’épicerie, pourquoi acheter une boîte repas alors que l’on y trouve tout le reste?», a expliqué la présidente et chef de la direction de Cook It, qui embauche près de 35 personnes à Montréal.

«La commodité, c’est d’aller acheter du lait au dépanneur et d’en profiter pour s’acheter quelque chose sur le pouce qui nous permet de manger bien. On offre des repas très rapides à préparer, quelque chose d’approuvé par des nutritionnistes.»

Il suffit de 15 à 20 minutes pour préparer les recettes et ingrédients que l’on retrouve dans les boîtes offertes chez Couche-Tard. Celles-ci coûteront 15,99 $.

«À 17 h, 50 % des gens ne savent pas ce qu’ils vont manger. On vise ce 50 %-là», a poursuivi l’entrepreneure et mère de trois enfants.

Projet pilote

Un projet pilote sera lancé la semaine prochaine dans 27 magasins Couche-Tard de la région de Gatineau.

L’initiative pourrait s’étendre aux autres commerces de la province si elle s’avère concluante, et éventuellement dans les autres provinces.

Ces options repas s’inscrivent dans un virage plus santé que souhaite amorcer Couche-Tard, a expliqué la porte-parole Karine Grandmont. «C’est sûr qu’on a des hot-dogs et des hamburgers, mais aussi des sandwichs plus santé en magasin.»