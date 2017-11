Disparition de Mélissa Blais: les plongeurs de la SQ se joignent aux recherches

Les plongeurs de la Sûreté du Québec se joignent aux recherches pour retrouver Mélissa Blais, cette mère de famille de 34 ans disparue dans le plus grand mystère depuis maintenant deux semaines à Louiseville, en Mauricie.

Dès jeudi matin, des fouilles devaient être menées sur la rivière du Loup, parce qu’elle est entourée «de routes que Mélissa Blais aurait pu emprunter lorsqu’elle a quitté le bar Les Deux dés. On a survolé ce plan d’eau avec l’hélicoptère et on a évalué que ça pouvait être pertinent que les plongeurs viennent dans un secteur situé tout près de l’autoroute 40, où la rivière la croise», a indiqué la porte-parole de la SQ, Éloïse Cossette. Les recherches vont s’étendre jusqu’à Saint-Léon-le-Grand, une portion de terrain qui s’étire à quelque 15 kilomètres à partir du fleuve.

Mme Cossette indique qu’aucune information ou indice particuliers ne mènent les enquêteurs à ces endroits.

La Toyota Corolla noire à quatre portes immatriculée Y70 FAD demeure toujours introuvable elle aussi.

Toutes les hypothèses pouvant expliquer la disparition de la jeune femme sont sur la table.

Mélissa Blais a été vue pour la dernière fois au bar Les Deux dés, à Louiseville, dans la nuit du 2 novembre dernier. Il semble qu’elle était en état d’ébriété le soir où elle est disparue, et aurait refusé qu’on la raccompagne.

Plusieurs heures de recherches, notamment dans les terres agricoles et les boisés de la région, n’ont pas permis de la retracer.