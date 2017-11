Enseigner aux tout-petits comment se défendre face à un agresseur

Il est 10h quand quatre intervenantes d’Espace Mauricie entament leur atelier destiné à outiller les enfants du CPE La Maisonnée de Trois-Rivières relativement à leurs droits et aux façons de se défendre en cas d’agression.

«J’ai le droit de me sentir en sécurité, de me sentir fort et de me sentir libre», disent-elles à haute voix en mimant chacune des paroles. Leur mission: contrer toutes les formes d’agressions faites envers les enfants, et surtout leur donner les moyens d’agir.

La formation se poursuit avec des marionnettes et des mises en situation. Les enfants, qui sont âgés de 3 et 4 ans, sont invités à y prendre part. Une animatrice personnifie un inconnu avec une marionnette moustachue: «Wow! Vous avez de beaux camions. Venez chez moi, je vais vous montrer mes petits chiots». Que faut-il faire? «On recule! On crie! On grafigne. On donne des coups de pieds. On se sauve», autant de concepts et de consignes rapidement retenus par les tout-petits.

Et puis, c’est l’heure de se lever et de crier. Un cri pour repousser l’agresseur et alerter les adultes à proximité. Les cinq enfants crient à pleins poumons.

Un atelier qui a fait ses preuves

Depuis 25 ans, Espace Mauricie se déplace dans les écoles et les CPE. Les intervenantes sont convaincues que travailler en amont pour prévenir les agressions sexuelles peut faire la différence. «Quand on va dans les milieux donner des ateliers, c’est vraiment pour outiller les enfants pour pouvoir intervenir et réagir si leur sécurité est compromise», a expliqué la coordonnatrice Janie Bergeron.

L’atelier a fait ses preuves. La maman d’un garçon de 6 ans, qui a dénoncé son agresseur immédiatement, a tenu à écrire une lettre à l’organisme. «(...) Mon fils a vécu un incident avec un voisin adolescent qui insistait pour avoir des attouchements sexuels avec lui. Mon fils n'a pas hésité à m'en parler. En fait, il avait une grande assurance lorsqu'il m'a fait son témoignage, même si son agresseur lui a demandé de garder le secret. (...) Dans tout le processus, mon fils a gardé cette confiance, même lors de la déposition au poste de police. Il a fait ça comme un champion!»

Encore trop de victimes gardent le silence

Présentement au Québec, on vit une vague de dénonciations d’inconduites et d’agressions sexuelles. Mais malheureusement, les victimes gardent trop souvent leur lourd secret pendant de longues années. Ça a été le cas de Louise Lahaie, qui a été agressée par son oncle dès l’âge de 9 ans. Des agressions qui se sont répétées tout au long de son adolescence.

«Souvent, il me demandait de l’aider à apporter des boissons. Je refusais. Je finissais par dire oui. Et là, il tentait encore des affaires. (...) C’était impossible pour moi de parler, de dénoncer. Je n’étais pas capable.»

Selon elle, c’est certain qu’un atelier comme celui d’Espace Mauricie peut donner des outils précieux aux jeunes victimes.

Elle a finalement brisé le silence plus de 20 ans plus tard en se confiant à des psychologues. Une fois dans la soixantaine, elle s’est rendue dans un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS). Aujourd’hui, elle vit mieux avec ses cicatrices du passé.

«Il ne faut pas rester victime. On ne se définit pas par ce qu’on a vécu, mais par ce qu’on fait», a-t-elle ajouté avec émotion.

Sensibilisation auprès des ados

Les CALACS déploient présentement leur programme Empreinte dans les écoles secondaires. À Trois-Rivières, les élèves de l’Institut Keranna prennent part à leurs premiers ateliers. Les intervenantes font le ménage des mythes et des préjugés, abordent les notions de consentement et de respect, discutent de différentes formes d’agressions et de harcèlement sexuels et, surtout, incitent les jeunes à dénoncer s’ils sont victimes ou témoins.

Avec le mouvement #moiaussi, le CALACS Mauricie a vu ses demandes d’aide tripler.

Des statistiques préoccupantes

- Le tiers des filles subira une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans

- Un garçon sur six subira une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans

- En moyenne, un agresseur aura agressé 60 enfants avant de se faire condamner

- 5 % des crimes sexuels sont rapportés à la police

- Trois plaintes pour agressions sexuelles sur 1000 se soldent par une condamnation

- 85 % des agresseurs sont connus des victimes

Source: Espace Mauricie et CALACS