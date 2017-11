Un record d’indemnités de départ pour une ex-élue montréalaise

L'ex-mairesse de Villeray Anie Samson défaite aux dernières élections battra le record des indemnités de départ pour un élu municipal en empochant près de 280 000 $, soit 90 000 $ de plus que Denis Coderre.

Comme après chaque élection municipale, le renouvellement du personnel politique va coûter cher aux Montréalais. Et cette année, une ex-élue va toucher le gros lot.

L’ex-mairesse Anie Samson empochera près de 280 000 $ en allocations, selon les estimations du Journal. Ce montant impressionnant est obtenu en cumulant son allocation de transition de 150 000 $ environ, qui équivaut à un an de rémunération et qui lui sera payée en 26 versements aux deux semaines, et son allocation de départ de 130 000 $, qui dépend essentiellement de son ancienneté.

Mme Samson a la particularité d’avoir occupé de nombreuses fonctions au sein de l’administration Coderre, ce qui a fait gonfler sa rémunération, mais aussi d’être l’une des plus anciennes élues puisqu’elle a siégé comme conseillère puis comme mairesse durant 23 ans.

Le total de ses primes dépasse le record établi par l’ex-maire par intérim Michael Applebaum, qui avait empoché 267 000 $ en 2013, malgré les accusations criminelles qui pesaient contre lui.

Du côté de la Fédération canadienne des contribuables, ces chiffres font grincer des dents. «On avait plutôt tendance à regarder les compensations versées au fédéral et au provincial, mais là on est rendu au même niveau pour certains élus municipaux», note le président de l’organisme, Carl Vallée.

Derrière Mme Samson, plusieurs élus se partageront de gros montants, toujours selon nos calculs. En deuxième position, on retrouve l’ex-maire Denis Coderre qui devrait toucher près de 192 000 $, soit 167 000 $ d’allocations de transition mais seulement 25 000 $ en allocation de départ puisqu’il n’a siégé que quatre ans à l’hôtel de ville.

Harout Chitilian, qui fut conseiller dans Ahuntsic pendant huit ans et vice-président du Comité exécutif sous Denis Coderre, complète le podium et devrait partir avec près de 190 000 $.

Quant à Richard Bergeron, qui semble vouloir à tout prix retrouver un poste auprès de la nouvelle mairesse Valérie Plante, il aura droit à 184 000 $ environ pour patienter.

Au total, une douzaine d’ex-élus auront des primes supérieures à 150 000 $.

Pour parvenir à ces résultats, Le Journal a dû faire ses propres estimations à partir de la base de calcul fournie par la Ville.

Celle-ci ne donne pas les montants officiels parce qu’il lui faut du temps pour prendre en compte les revenus de toutes les fonctions occupées par les élus. Ces montants seront rendus publics en janvier.

La Ville n’était pas non plus capable de nous fournir la grille de rémunération des élus pour 2017. Nous nous sommes donc servis de la grille la plus récente disponible, soit celle de 2016, à laquelle nous avons ajouté 1% d’inflation.

Interrogée sur ces fortes allocations, l’ancienne mairesse du Plateau Helen Fotopoulos a tenu à rappeler que les élus ne bénéficient pas d’assurance-chômage et que les allocations sont imposables.

«C’est sûr que l’année après la fin du mandat, on gagne un super salaire, mais ensuite le montant à payer aux impôts fait mal si on n’a pas mis de côté. Surtout pour l’allocation de départ qui arrive d’un coup», dit-elle.

Pour M. Vallée, ces arguments ne sont pas valables. «C’est normal d’avoir un montant pour se replacer, mais là ces allocations représentent plus de 3 ans de salaire pour la moyenne des gens. Et puis, les ex-élus montréalais, continuent à bénéficier de leur fonds de retraite très avantageux.»

Les plus grosses allocations

Nom Allocation de transition Allocation de départ Total

(rémunération approx. an dernier) (approx.)

Anie Samson 150 000 $ 130 000 $ 280 000 $

Denis Coderre 167 000 $ 25 000 $ 192 000 $

Harout Chitilian 145 000 $ 45 000 $ 190 000 $

Claude Dauphin 118 000 $ 72 000 $ 190 000 $

Richard Bergeron 126 000 $ 58 000 $ 184 000 $

Pierre Desrochers 150 000 $ 23 000 $ 173 000 $

Russell Copeman 150 000 $ 23 000 $ 173 000 $

Réal Ménard 130 000 $ 40 000 $ 170 000 $

Ce que dit la loi

Selon la loi sur le traitement des élus municipaux, les anciens élus qui ont cumulé au moins deux années de service ont droit à:

• Une allocation de départ: le montant est l'équivalent de deux semaines de rémunération imposables par année de service à partir de la date d'entrée en fonction et ce, pour un montant maximum de 52 semaines. Les années doivent avoir été effectuées après le 1er janvier 1992.

• Une allocation de transition: le montant est l'équivalent de trois mois de rémunération imposables par année de service, pour un maximum de 12 mois de salaire.

Les allocations doivent être versées au plus tard 90 jours après la fin du mandat de l'élu.

Les ex-élus ont également droit de continuer à cotiser au fonds de retraite de la Ville administré par Retraite Québec.