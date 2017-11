Juste pour rire: 84,4M$ de retombées économiques l'an dernier

Dans la tourmente depuis près d’un mois, le Groupe Juste pour rire (JPR) a dévoilé jeudi une étude qui tombe à point.

L’ensemble des activités québécoises — festival, production télé, diffusion — aurait généré des retombées économiques de l’ordre de 84,4 millions $ l’an dernier, selon KPMG.

Commandé en juillet par l’entreprise, soit bien avant que son fondateur Gilbert Rozon soit accusé d’agressions sexuelles par de nombreuses femmes, le rapport dresse le portrait des impacts économiques qu’ont le festival et les autres divisions du Groupe Juste pour rire sur le Québec.

Ainsi, pas moins de 1411 emplois à temps plein seraient générés par JPR, et les retombées fiscales dont jouissent Ottawa et Québec seraient d’environ 12 M$ par an.

Le Festival Juste pour rire, le volet le plus connu du groupe du même nom, générerait à lui seul près de 34 millions $ en valeur ajoutée au PIB de la province, selon l’étude de KPMG.

« Le Festival engendre d’ailleurs 542 emplois équivalent temps plein, et retourne près de 6 millions $ dans les coffres de l’État sous forme de retombées fiscales. C’est donc dire que l’événement est véritablement dans la ligue des trois plus puissants moteurs économiques de l’industrie événementielle du Québec », affirme l’entreprise dans un communiqué.

Rappelons que le Groupe Juste pour rire et l’ensemble de ses activités sont à vendre depuis près de trois semaines, Gilbert Rozon ayant décidé de se départir de l’ensemble de ses actions, dans l’espoir de sauver l’empire du rire qu’il a fondé en 1983.