La naloxone maintenant disponible à Trois-Rivières

Le pharmacien Yves Bordeleau de Trois-Rivières, en Mauricie, a reçu quelques doses de naloxone, l'antidote utilisé en cas de surdose de fentanyl qui est maintenant disponible gratuitement dans les pharmacies du Québec.

«C'est gratuit et on a deux types de facturation, soit pour la personne qui l'utilise ou on peut aussi en donner à des gens qui en veulent parce que quelqu'un de leur entourage consomme», a expliqué M. Bordeleau.

Mais ce ne sont pas toutes les pharmacies qui ont pu mettre la main sur le précieux antidote. La forte demande crée des délais dans la distribution.

Il ne faut pas se le cacher, il y a bel et bien des consommateurs d'opioïdes en Mauricie. «Moi, j'ai prévu la demande parce que j'ai quelques clients qui pataugent là-dedans. Je suis conscient qu'il y a des cas à Trois-Rivières et Shawinigan», a ajouté Yves Bordeleau.

Les organismes qui travaillent auprès des toxicomanes sont satisfaits de voir que la naloxone est maintenant disponible gratuitement.

«Je pense que c'est un bon pas pour prévenir les overdoses», a dit Olivier Huot, travailleur de rue à Shawinigan.

Les décès reliés au fentanyl se comptent par centaines au Canada.