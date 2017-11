L'Agence mondiale antidopage ratifie l’entente pour rester à Montréal

L'Agence mondiale antidopage restera bel et bien à Montréal, ont confirmé la mairesse de Montréal Valérie Plante et Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal international jeudi.

Alors que l’avenir de l’Agence mondiale antidopage à Montréal était incertain depuis plus d’un an, l’organisme a adopté jeudi, à Séoul en Corée du Sud, le maintien de son bureau principal à Montréal pour la période 2021-2031, en compagnie du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et de la ministre provinciale des Relations internationales, Christine St-Pierre.

Selon la nouvelle entente, l'agence sera protégée en cas de litige et ne pourra pas être poursuivie civilement par des athlètes.

Un projet de loi privé sera déposé dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale en ce sens.

Le financement du gouvernement provincial passera également de 2 millions $ à 3 millions $, ce qui fera passer le nombre d'employés à l'agence de 85 à 105.

«Le signe que ça envoie, c'est que Montréal est une ville importante et attrayante qui réussit à attirer des agences comme celle-ci, a affirmé Valérie Plante. Un des éléments qui fait partie des négociations c'est le milieu de vie.»

«Ç’a été de grosses négociations, mais on a réussi à garder l'agence à Montréal. Les 65 agences internationales à Montréal représentent 3000 emplois», a indiqué Hubert Bolduc de Montréal international.

Au printemps dernier, l’organisation réfléchissait à la possibilité de déménager son siège social. Des membres du comité exécutif auraient préféré qu’il se trouve en Europe, plus près des installations du Comité international olympique (CIO).

Mais en septembre, à Paris, le comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage (AMA) avait écarté l’option de lancer un appel d’offres pour transférer son siège social dans un autre pays à compter de 2021.

Des hauts dirigeants avaient alors été mandatés pour négocier une nouvelle entente avec les gouvernements du Québec et du Canada en vue de rester à Montréal.