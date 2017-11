Le tyran de la Beauce admet des relations sexuelles avec mineures

Le tyran de la Beauce, qui témoignait à son propre procès jeudi, a nié plusieurs sévices physiques et sexuels qu’il aurait fait vivre à ses neuf enfants, à sa femme et à trois autres mineures. Il a cependant avoué certains événements à caractère sexuel avec des jeunes filles, mais il n’en était jamais l’initiateur, a-t-il juré. Sauf une fois, avec l’une de ses enfants.

En pleurant debout dans le box des accusés, menottes aux poings, l’homme de 63 ans a raconté un épisode où il a montré son pénis à l’une de ses filles, qu’il avait rejointe dans une chambre, avant de lui demander «de le mettre dans sa bouche».

«Avant de le mettre, elle m’a dit: “Non, papa”. [...] Je n’ai pas parlé et je suis parti. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça», a-t-il soutenu, racontant qu’il était complètement «dévasté».

Relations «consentantes»

Concernant les agressions sexuelles – certaines sous la menace – dont la gardienne des enfants a témoigné avoir été victime, le tyran a admis avoir eu «six ou sept» relations sexuelles avec l’adolescente, qui lui aurait avoué «avoir besoin de quelqu’un comme lui dans sa vie».

«En aucun cas, je n’ai mis ma main sur sa bouche ou je n’ai pris un couteau. J’ai jamais utilisé la force, c’était consentant les deux», a soutenu l’accusé, qui a dit être tombé «en amour» avec elle.

Dans le cas d’une jeune voisine «d’une dizaine d’années», le tyran a nié avoir initié des contacts sexuels avec elle, dont la première fois, alors qu’ils étaient dans le bois, et qu’elle lui aurait fait une fellation. «Je n’ai pas demandé rien. [...] J’étais gêné, mais pas assez pour ne pas recommencer. C’est arrivé deux autres fois», a-t-il affirmé.

Violences à la maison

Si l’homme qui faisait partie d’une «communauté» a admis avoir déjà donné «des tapes sur les fesses» à ses enfants, avoir «crié», «injurié» et avoir déjà «tiré son garçon par les bras» sur le sol, il a juré n’avoir jamais utilisé son arme de calibre .22 pour menacer sa femme et la fratrie.

Le tyran a soutenu avoir vécu une période très sombre, la «pire» selon les enfants, qui ont décrit avoir vécu «l’enfer» à cette époque. «Ils avaient raison. [...] Je criais, je bourrassais», a-t-il dit. Mais des sévices tous les jours? «Non, quand même pas», a-t-il répondu, niant notamment s’être servi de morceaux de bois ou d’une cravache à cheval pour frapper les membres de sa famille.

Selon son récit, jamais il n’a non plus battu ses enfants à coups de ceinture ou encore tatoué de force ses deux fils et sa femme.

L’accusé, qui fait face à 62 chefs d’accusation pour des événements qui se seraient surtout produits dans les années 80 et 90, doit poursuivre son témoignage vendredi.