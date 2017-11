Les composantes de l’usine cyberphysique exposées

Le Centre de recherche industriel du Québec (CRIQ) profitera du 25e Salon des meilleures pratiques d’affaires (MPA) vendredi, au Palais des congrès de Montréal, pour exposer les principales composantes de l’usine cyberphysique qu’elle a acquise plus tôt cette année auprès de Festo Didactic.

Cette «usine cyberphysique représente une chaîne de production entièrement automatisée» et dont tous «les équipements sont interconnectés afin d'exploiter les données pour simuler et optimiser les procédés et en prédire les répercussions sur la fabrication des commandes», a-t-on précisé par communiqué jeudi.

«Nous sommes extrêmement fiers d'offrir aux manufacturiers innovants québécois l'accès à un tel laboratoire d'expérimentation. Il s'agit du premier dans le genre au Canada. Nous invitons toutes les entreprises à venir découvrir cette véritable usine-école du futur lors du Salon MPA», a dit Denis Hardy, président-directeur général du CRIQ.

«C'est un privilège pour Festo Didactic de contribuer à ce projet afin de mieux préparer le Québec à l'évolution vers l'industrie 4.0. L'inauguration du laboratoire cyberphysique lors du Salon MPA constitue une étape importante dans l'accélération de la numérisation des entreprises québécoises», a indiqué Michel Lessard, président-directeur général de Festo Didactic.