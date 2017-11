Ma fille «attend qu’on la retrouve» - Michel Surprenant

Il y a maintenant 18 ans que Julie Surprenant est disparue à Terrebonne, en 1999, alors qu’elle avait 16 ans. Et malgré l’accumulation des années, son père n’a jamais perdu espoir de la retrouver.

Condamné à plusieurs reprises pour des affaires de viol et d’agressions sexuelles, Richard Bouillon était passé aux aveux en 2006 auprès d’une infirmière alors qu’il était hospitalisé, en phase terminale d’un cancer. Mais à ce jour, l’affaire est toujours considérée comme irrésolue. Si bien que le mystère se fait sentir, pesant, à chaque année à pareille date.

«C’est des émotions qui remontent tout le temps», a lancé Michel Surprenant, en entrevue à l’émission Le 9 heures. Mais «si l’histoire meurt, l’information meurt aussi», ajoute-t-il, conscient que le dossier doit être constamment ramené à l’avant-plan de l’actualité.

«C’est sûr que, quand on regarde la réalité des choses, 18 ans après, les chances sont minces», admet l’homme. Mais ne pas lâcher le morceau est un devoir pour ce père de famille. «Julie, peu importe où elle est, elle attend qu’on la retrouve.» Et pendant que l’incertitude demeure quant au sort qu’a subi sa fille, M. Surprenant s’admet incapable de faire son deuil.

Malgré tout, il n’en veut à personne. Il a suivi les enquêtes policières de très près et constate que les choses ont changé, pour le mieux. «Je peux vous dire que ça a évolué énormément depuis 18 ans, les façons d’enquêter, estime-t-il. Aujourd’hui, on ouvre la machine [dès qu’on constate un crime potentiel] et on va réduire en fonction de ce qu’on va découvrir. Mais on ouvre la machine.» À l’époque de la disparition de Julie, l’enquête avait débuté tranquillement, après «deux ou trois jours».

Il compte toujours sur ceux qui auraient une information à transmettre. Il y a d'ailleurs toujours des renseignements qui rentrent, «plus ou moins pertinents», mais on leur accorde toujours de l’attention.