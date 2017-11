Née avec une difformité faciale sévère, elle se marie après avoir subi plusieurs chirurgies

Une femme courageuse née avec une sévère difformité faciale s’est mariée en affirmant fièrement à ses invités «que les fins heureuses sont possibles».

La tache de naissance de Cody Hall était si grosse qu’elle déformait le côté gauche de son visage. Les médecins avaient dit à sa famille qu’il n’y avait rien à faire tant qu’elle n’aurait pas six ans.

Cependant, ses parents ont refusé de se laisser abattre et ont fait de nombreuses recherches sur l’état de leur fille avant de trouver un chirurgien spécialiste aux États-Unis, rapporte The Mirror.

Sa famille avait lancé, à l’époque, un appel au public pour amasser des fonds. C’est de cette manière qu’ils avaient rassemblé plus de 350 000 $. Cody a donc été envoyée au Roosevelt Hospital à New York pour son premier traitement, en 1993, alors qu’elle avait un an.

Cody a ensuite eu 18 autres opérations au cours de 14 années qui ont suivi, y compris des liftings, de la rhinoplastie, des greffes de peau, de la liposuccion, de la dermabrasion, de la chirurgie oculaire et de la chirurgie au laser.

Northamptonshire Telegraph / SWNS

Le 19 novembre dernier, Cody qui est maintenant âgée de 25 ans s’est mariée avec Lewis Holt, 27 ans, à l’Église St Michael à Great Oakley au Royaume-Uni.

«C’était une journée émouvante et il y a eu des larmes, surtout quand j’ai vu Lewis à l’autel, mais seulement des larmes de joie», se souvient-elle.

«Je veux juste montrer aux gens que les fins heureuses sont possibles», a-t-elle ajouté.

Le couple s’est rencontré il y a huit ans et s’était fiancé en juin dernier.

Cody qui travaille maintenant dans un service de chirurgie au Kettering General Hospital a subi des années de procédures douloureuses alors que les chirurgiens reconstruisaient son visage.

«Quand j’ai commencé l’école secondaire, beaucoup de gens posaient des questions et dans la rue, il y avait des gens qui me fixaient», a-t-elle raconté au Mirror.

«Toute l’attention que je recevais me mettait parfois en colère, mais au fil des ans, les gens ont réalisé que je suis ce que je suis», a-t-elle conclut.