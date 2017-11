Piégée dans un refoulement d’égout

Deux policiers ont effectué le sauvetage des plus inusité d’une dame prisonnière d’un véhicule submergé par des eaux usées lors d’un refoulement d’égout à Montréal.

«À peine cinq secondes après l’avoir sortie, on ne voyait plus son véhicule, qui a complètement calé. Elle se serait noyée si on ne l’avait pas sauvée», relate l’agent Rafael Beaulieu, âgé de 24 ans.

Le 8 juillet dernier, une journée d’été pluvieuse, il a constaté que la rue Victoria, dans le quartier Côte-des-Neiges, était complètement inondée. L’agent Beaulieu a vu un véhicule sous un viaduc, à moitié submergé dans une mare d’eau de refoulement.

«J’ai vu qu’il y avait une dame dans le véhicule. Elle était sur la banquette arrière puisque le moteur de son véhicule calait, mais le coffre arrière flottait encore», dit le policier, qui n’avait alors que trois mois d’expérience au sein du SPVM.

Le niveau de l’eau semblait stable. Le policier, installé sur un trottoir à cinq mètres de l’auto, a tenté de rassurer la dame en panique. Puis, à ses pieds, il a vu que l’eau continuait à monter. La dame n’avait plus que quelques centimètres pour respirer.

En renfort

Rafael Beaulieu s’est jeté à l’eau. Il n’a pris avec lui que son bâton télescopique, avec lequel il a fracassé la lunette arrière du véhicule. Une fois sortie, la conductrice lui a dit qu’elle ne savait pas nager.

«En s’agrippant à moi, elle me faisait couler», raconte-t-il, la voix calme.

Témoin de la scène sur le trottoir, le policier Simon Lavoie s’est aussi jeté à l’eau. «Rafael était en difficulté et je suis allé l’aider. Dans ma tête, je n’avais pas d’autre choix que de sauter à l’eau pour lui venir en aide», explique le policier lui aussi âgé de 24 ans.

Très grand, l’agent Lavoie pouvait toucher le fond de la mare tout en gardant sa tête hors de l’eau.

Il a ainsi pu traîner la dame jusqu’à la rue. Elle s’en est tirée sans blessure.

Les policiers se sont ensuite douchés d’urgence, ont changé d’uniforme et sont aussitôt retournés en patrouille.