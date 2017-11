Playboy met en vedette une mannequin taille plus

Après avoir accueilli une première «playmate» transgenre, Playboy décide de défier l’univers très stigmatisé du mannequinat en prenant la tangente de la diversité corporelle.

Pour la toute première fois, une mannequin taille plus a été invitée à poser pour le magazine. Un grand pas vient d’être franchi pour les femmes avec des courbes.

4 PLAYBOY BY @HEATHERHAZZAN @CALVY.CLICK @THISISCLAY Une publication partagée par Molly Constable (@mollyconstable) le 7 Nov. 2017 à 9h17 PST

Heureusement, les mannequins tailles plus commencent à avoir de plus en plus leur place sur les passerelles et dans les magazines, entre autres, grâce à Ashley Graham qui a ouvert la voie aux femmes non filiformes.

Maintenant, c’est au tour de la jeune Américaine (de taille 20), Molly Constable, de prendre le relais.

FOR @PLAYBOY SHOT BY @HEATHERHAZZAN STYLED BY @CALVY.CLICK HAIR @THISISCLAY Une publication partagée par Molly Constable (@mollyconstable) le 6 Nov. 2017 à 17h23 PST

«Certains photographes m'ont déjà fait remarquer que j'avais des vergetures. Ton poids n'est pas important, c'est ton attitude envers les gens qui compte» a-t-elle confié.

En plus de lui donner sa chance, la photographe de Playboy, Heather Hazzan, a décidé de prendre des clichés d’elle complètement au naturel, sans maquillage. Le résultat est magnifique!

Out take from my shoot with @heatherhazzan for playboy xx Une publication partagée par Molly Constable (@mollyconstable) le 9 Nov. 2017 à 13h31 PST

La jeune mannequin n’est évidemment pas à sa première parution dans des magazines prestigieux. Jusqu’à présent, Molly a eu la chance de poser pour le Vogue et le Harper’s Bazaar.